Cочинение «Город моей мечты (14)»

Мечта. . . Она безгранична, каждый в своем понимании мечты видит разные оттенки. Поэтому можно сказать, что мечта открывает человека. О чем мечтает подросток? Нам дали возможность поразмышлять над тем, какой город нашей мечты. Города. . . Их очень много, и все они разные. Может, среди них и есть город моей мечты, но я в нем еще не была. Поэтому город моей мечты - это Луганск в будущем. Через много лет я представляю наш город только с лучшими изменениями. Мне бы хотелось описать один из дней Луганска в будущем.

С рассветом просыпается город. На улицах появляются люди. И вот их все больше и больше. А теперь эта волна разливается во все уголочки города. Спешащие куда-то люди проходят мимо небоскребов, стрелами впивающихся в небо. Переходят ровные широкие дороги с ярко-белыми бордюрами. Метрополитен, словно губка, впитывает людей в свои подземные глубины и развозит их в разные концы города. День начался. Во всех школах одновременно прозвенел звонок. Школы тоже очень сильно изменились. Во всех есть компьютерные классы, а многие из них стали специализированными школами, что помогает детям раскрыть свои способности еще в раннем возрасте. Детские сады, словно разноцветные ульи, наполненные веселыми и неугомонными пчелками. Клумбы, напоминающие мозаику, усеяны разноцветными цветами и делают детские сады похожими на сказку. Еще, что преобразилось в городе: это маршрутные такси, похожие на машины из мультфильмов. Они все одной марки, и каждый маршрут отличается своим цветом. Многие памятники архитектуры стали достопримечательностью города. Здесь днем можно увидеть много туристов с фотоаппаратами и видеокамерами. А старые улочки привлекают их своей таинственностью. Улицы все чистые, и на каждом углу, словно дежурные санитары, стоят урны. Около университетов множество красиво подстриженных кустарников и клумб с яркими цветами. Заводы, фабрики и другие предприятия города работают в полную силу. Все оборудование новое и в рабочем состоянии. Заводы Луганска сотрудничают с различными предприятиями всех стран мира. Во второй половине дня можно увидеть немало школьников и студентов в огромнейших библиотеках города, которые полностью заполнены литературой международного письма. И вот волна людей снова словно оживает и рассасывается по городу. Улицы становятся еще более оживленными, все шевелится, никто не стоит на месте, все куда-то спешат. Это закончился рабочий день. Медленно и незаметно подкрался вечер. В городе зажигаются огни, которые делают Луганск похожим на непрекращающийся фейерверк в ночном небе. Начинают мигать сотни рекламных щитов и витрин магазинов. Машины непрерывным потоком на огромной скорости проезжают по широким дорогам. Огни от машин образуют то красные, то белые нити, пронизывающие город. Но не везде так шумно. Есть места, куда люди приходят отдыхать и наслаждаться природой. Это многочисленные парки с подстриженными кустарниками, красивыми лавочками и старинными фонарями с неярким светом. Такие места словно отделяют людей от городского шума.

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