Cочинение «Город моей мечты (15)»

Я всегда мечтала родиться у моря - дышать свежим воздухом, наслаждаться шумом прибоя, видеть белых кричащих чаек, корабли. уходящие в дальнее плавание. Страна моей мечты - солнечная Италия, потому что она воплотила в себя мои представления о счастливой жизни. Эта страна с прекрасными климатом, богатая памятниками истории, архитектуры, живописи, с развитой экономикой.

Луганск далёк от мировых стандартов не только из-за экономической нестабильности, а ещё и потому, что приезжающим людям не на что посмотреть. Разве что можно полюбоваться гостиницей " Украина", обновлённым вокзалом, великолепным зданием нового сбербанка и монументом на улице Советской. В моём понимании, город мечты - это тот город, в котором живут счастливые люди. Счастливы люди тогда, когда имеют работу, достойную работу, которая даст возможность получить удовольствие от неё. Работа, которая будет оплачиваться по мировым стандартам. Имея такие доходы, люди будут счастливы оттого, что они смогут заплатить за обучение своих детей, смогут их оздоровить в лагерях отдыха или около моря. Счастливый человек - добрый человек, которому хочется делиться своей добротой с каждым. Отношения между людьми улучшились бы, каждому захотелось бы сделать красивым свой дом, улицу, город. Лица людей перестали бы быть угрюмыми, с них исчезла бы печать угрюмости, тоски, голода, равнодушия. Город счастья - тот город, в который хочется вернуться из любых самых прекрасных мест на Земле. Что касается меня, то я с мамой забочусь о красоте нашего дома и двора. Своими средствами и силами мы отремонтировали подъезд, посадили около дома цветы, следим за чистотой. Мне бы хотелось, чтобы каждый человек задумался о том хорошем, что можно сделать для блага родного города, чтобы ощутить свою необходимость. Не стоит ждать помощи и оглядываться на кого-то, если можно сделать своими силами хоть что-то, маленькое, но нужное для всех. Недавно я видела передачу луганского телевидения о брошенных младенцах и подумала о том, что мы бы могли усыновить ребёнка, имея больше финансовых возможностей. Ещё я хочу, чтобы городские власти проследили за тем, чтобы обслуживающий персонал не раскрывал пожертвования, поступающие в детские дома. Неплохо бы, если б ещё руководство города позаботилось о молодых семьях, предоставляло бы им какие-нибудь льготы, ссуды. Это нужно для того, чтобы рождались дети. Какое же будущее у города без детей?

Заботы и защиты требуют не только люди, но и животные. Пусть будут для них приюты.

Летом в Луганске стоит невыносимая жара, этому можно помочь, если посадить много деревьев и построить побольше фонтанов, тогда люди не были бы похожи на сонных мух, изнемогающих от жары.

Я очень люблю задумчивые длиннокосые ивы и берёзы. Они очень бы украсили наш город. Ещё было бы хорошо, если бы вечером освещались улицы, тогда сократилось бы число правонарушений. А чтобы милиция хорошо работала - повысить заработную плату, чтобы взятка казалась им нищенской подачкой.

Я мечтаю о том времени, когда будет стыдно быть жадным, жестоким, лживым, бездушным. Я верю в то, что когда-нибудь, пусть не при моей жизни, город Луганск поднимется, как Феникс; засияет, взлелеяный любовью горожан, их трудом, умом, надеждами. И будет лучшим городом в мире для моих детей и внуков.

Да будет так!