Cочинение «Город моей мечты (16)»

"Луганск. . . Как много в этом звуке

Для сердца моего слилось,

Как много в нем переплелось. . . "



Я - армянин. Но так уж получилось в жизни моей семьи, что мы обрели кров на благодатной земле Украины. И теперь я считаю Луганск своей второй родиной. Здесь я продолжил учебу в школе, обрел верных друзей, полюбил этот цветущий край с добрыми, отзывчивыми людьми.

Каким я вижу город, который хотел бы оставить в наследство своим потомкам?

Город моей мечты встает перед моими глазами. . . Луганск будущего. . .

Со всех сторон к нему ведут широкие магистрали гладких асфальтированных дорог, обсаженных пирамидальными тополями и раскидистыми липами. Лицо города - его вокзал и аэропорт. Их я вижу построенными из легкого, блестящего металла, с огромными, отражающими блики солнца, окнами. Внутри чистота, уют, много зелени и простора. Работа персонала сведена к минимуму: их заменили умные механизмы, компьютеры. С вокзала на двухэтажном скоростном аэробусе я за считанные секунды приближаюсь к центру города, минуя живописные улицы, утопающие в зелени и цветах. В моем городе нет однотипных многоэтажек - все жители живут в коттеджах, построенных на свой вкус. Здесь не встретишь двух похожих домов, каждый неповторим. Фантазии архитекторов и строителей поражают умением оформить и сделать жилище произведением искусства.

Центр города я отдаю детям. Для них здесь нет ограничений, они хозяева и управляют своим "хозяйством" по-своему. Деньги отменены. На огромной площадке разнообразные аттракционы для самых маленьких. Продвигаясь вглубь этой сказочной страны, останавливаешься, зачарованный звуками музыки, льющейся из огромного дворца. Это храм искусств. Здесь дети учатся постигать прекрасное в живописи, музыке, танцах, учатся передавать все это людям.

Город моей мечты украшают многочисленные скульптуры, выполненные из разнообразных цветов руками цветоводов-дизайнеров.

В городе не слышно привычного гула, лязга трамваев, грохота автомобилей: дороги покрыты шумопоглощающим покрытием, а весь транспорт движется на биологическом топливе, не загрязняющем окружающую среду.

Как трудно расставаться с грезами. . .

Возвращаясь в реальность, меня не покидает мысль, что мой город ждет меня; я полон сил и энергии для воплощения своей мечты. Еще немного усилий заинтересованных, неравнодушных людей, стремящихся жить не одним днем и, я уверен, это будет город не мечты, а сегодняшнего дня.

Ведь мечты сбываются?. . .

Как вы думаете?