Cочинение «Город моей мечты (17)»

Я очень люблю город, в котором родился. Пока был маленьким, то этого не осознавал, потому что не понимал многого. Сначала я просто любил дом, в котором жил, улицу, на которой вырос и провел самые счастливые дни своего детства, играя с соседскими детьми.

С мамой я ездил по городу, ходил по его тротуарам, читал вывески, афиши, катался на каруселях в парке, рассматривал здания и другие различные строения. И как-то незаметно, постепенно я стал любить свой город. Наверное|, это закономерное явление - любить свой город не за что-то конкретное, а просто потому, что это твой город, твоя родина. Ты тут родился, здесь твоя семья, твои друзья, все, что тебе близко и дорого.

Но став достаточно взрослым, я научился многое понимать, видеть, анализировать, сравнивать. Теперь проблемы, недостатки Луганска, незаметные детскому глазу, стали в полный рост передо мной. От этого моя любовь не уменьшилась, просто обрела немного иное значение, с оттенками какой-то грусти, обиды, жалости. Я видел, как засорен мой город, куда ни глянь, всюду груды мусора, всюду грязь, разбитые остановки, здания с обвалившейся плиткой, штукатуркой, а на окраинах города - сплошные мусоросвалки. Горькая картина. . . А еще страшнее становится, когда я вижу несчастных животных - брошенных собак c выступающими ребрами и облезлых кошек, голодных, в поисках еды - сердце останавливается. А параллельно с этой жизнью города существует совсем иная: богатая, красивая, сытая. Прямо пир во время чумы. Возле здания с иностранной вывеской можно увидеть убогое, построенное еще со времен царя Гороха строение, с перекошенным забором и дверью на одной петле. И за всем этим стоит человек. Все зависит только от нас самих. Мы хотим красоты, жалуемся на грязь, а сами тут же щелкаем семечки и плюем на дорогу; едим мороженое, а обертку, скомкав, бросаем на землю; говорим о любви к животным, а сами выгоняем своих собак на улицу, заносим котят подальше от дома, оправдывая себя тем, что трудно живется и нечем кормить. Ведь мы сами губим то, что нам дорого, что необходимо для красивой и здоровой жизни, засоряем окружающую среду, уничтожаем лесные насаждения - легкие нашего города.

Такие резкие контрасты не могут оставлять равнодушным современного человека, который любит свой город. В минуты горечи мне часто рисуется образ совсем другого, но все же моего родного, прекрасного во всех отношениях города.

. . . Однажды я просыпаюсь утром в просторной и удобной спальне, а в окна льется яркий солнечный свет, лучи его переливаются всеми цветами радуги и издают какие-то волшебные, хрустальные звуки, мелодии. Под эти звуки я подхожу к окну и распахиваю его: ветер врывается в комнату, внося чистый, с запахами леса, воздух, которым дышишь и не можешь надышаться! Хорошо!

Я протираю глаза и смотрю в окно. А там!. . Я не узнаю свой город! Чувствую, как у меня за спиной вырастают крылья, и я, словно огромная птица, взлетаю высоко-высоко и парю над городом. С высоты птичьего полета восхищаюсь обворожительной красотой. Вот разбиты клумбы в виде кругов, квадратов, полосок, звездочек и других геометрических фигур, а там благоухает розарий. Каких только роз нет в том цветнике! Вдоль и вокруг какого-то необычного здания удивляет кустарник, постриженный в виде разных зверюшек из сказок и мультфильмов. Я лечу и вижу красивые фонтаны, фейерверком бьющие из бассейнов, образуя какие-то замысловатые узоры и фигуры из воды и солнечного света, брызги которых долетают до небес. Вокруг этих фонтанов бегают счастливые дети, визжа от восторга и радости, а неподалеку отдыхают их счастливые родители и наблюдают за своими чадами. Фонтаны эти живут в прекрасных парках, окруженных каштановыми аллейками, которые тянутся бесконечно, и только свечки цветов ровными рядами ведут куда-то далеко, где сменяются крошечной березовой рощицей с не умолкающими трелями соловья. Чуть поодаль высокие осины, беспорядочно разбросанные тут и там. Сквозь листву их не проникнет ни один луч света - здесь хорошо прятаться от палящего солнца в зной. А вон пруд, вода в нем застыла, словно мрамор, даже ветер не шелохнет эту гладь хоть крошечной волной. Над прудом склонились плакучие ивушки, опустив свои зеленые косы прямо в воду и нашептывая что-то печальное проплывающим мимо лебедям.

Улицы моего города утопают в зелени и цветах. Здания домов, магазинов и других учреждений окрашены не в серый, угрюмый цвет, а разноцветными красками, превосходящими по яркости друг друга. На дорогах суетятся красивые машины с экологически чистым топливом. В супермаркеты заходят и выходят прекрасно одетые люди с добрыми лицами. Прилавки пестреют от всевозможных недорогих товаров, главным образом, отечественного производителя. Продавцы вежливы, предупредительны.

На улицах в тени деревьев, на скамейках сидят старики и старушки. В их лицах свет и умиление.

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