Cочинение «Город моей мечты (18)»

Моя родина, мой дом, моя гавань - Луганск.

Этот дом я прежде всего люблю, за него беспокоюсь и хочу для него только светлого, радостного будущего. Ведь родина - это святое место! Куда бы ты ни уезжал, где бы ты ни путешествовал, всегда родной город будет ждать и любить тебя. На чужой земле тебе не будет хватать зеленых лесов, широких полей, шумного центра, сладкого запаха свежего украинского хлеба. Ведь все это наше, общее, родное, и никогда ты не полюбишь чужую землю той любовью, какой ты любишь Луганск. В народе говорят: "Своя земля и в горсти мила".

Я люблю свой город и сердцем и душой. Но не нужно забывать, что город - это прежде всего люди. А разве могут быть люди счастливы, когда вокруг столько проблем? Разве можно веселиться, ездить на разных иномарках, когда рядом люди доедают последний кусок хлеба? Они умирают молодыми, потому что нет средств для выживания, нечем питаться, не на что лечиться. . .

Разве можно на это молча смотреть? Когда я думаю об этом, мое сердце кровью обливается. Почему мир так устроен? Ведь все мы люди, и из этого вытекает, что мы должны иметь равные права. Но почему одни в золоте купаются, другие - пухнут от голода? Мы ведь люди! Что же мы делаем, куда мы идем?!

Сколько людей опустилось на дно жизни, начали пить, колоться, заниматься проституцией, воровать, убивать. Разве это от того, что они так воспитаны, или, может потому, что им это нравится? Нет. Причина здесь совсем другая. Она глобальная и масштабная и, чтобы ее решить, надо многое изменить. Людям не хватает силы духа, стремления и цели. Они теряются в этой жизни. Молодежь, не знает куда ей идти учиться, ведь главная мера нашего общества, к сожалению и ужасу, - это деньги, и чем больше, тем важнее денежная особа, а если у тебя нет денег, но есть ум, знания, духовные ценности, то ты все равно окажешься за бортом красивой жизни и своей мечты о будущем.

Как мне хочется вырасти, получить образование, чтобы хотя бы чем-то помочь любимому городу. Поставить во главе человека, который любит свой город, свой народ, человека - гуманиста, честного, справедливого. Разве я много требую? Таким должен быть любой и каждый из нас. Глава администрации должен добиваться всех благ для своего населения.

Прежде всего нужно поддерживать украинские традиции нашего города, а город - это тоже маленькое государство. Люди должны знать, что мы украинцы, ведь не американцы. Нужно развивать свою культуру, интеллект. Человек должен думать головой и нести ответственность за свое прошлое, будущее и настоящее.

В будущем самой молодежи нужно решать свои проблемы. Ведь вечерний Луганск содрогается от пьянства, курения, наркомании, преступлений. Это далеко не культурный отдых, а времяпрепровождение, растлевающее душу и нравы. После таких прогулок страшно жить.

Люди должны научиться улыбаться, стать добрее друг к другу, возлюбить ближнего.

Мы, поняв это, должны задуматься, что мы рождены приносить пользу, творить добро: "Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. . . "

Пишу сочинение и понимаю, что мои мысли, мои идеи и инициатива не должны остаться мимолетной мечтой, их нужно воплощать в реальность. Это должна понять не только я одна. Это должны осознать все мы, жители Луганска.

И однажды, в ближайшем будущем, мы скажем, что мы рады за свой город Луганск, мы рады за свой дом, потому что он по-настоящему счастлив!!!



И мы еще споем!!!

"Праздничный наряд

Надел мой город Луганск,

Улыбкам людей он рад,

В нем счастливы все подряд. . . "