Cочинение «Город моей мечты (19)»

Человек в Главной Башне подошел к гигантскому, во всю стену окну. Под ним раскинулся великий Город, блистающий подобно чистейшему алмазу в золотой короне родной страны.

Рядом с цилиндрической Главной Башней переливались всеми цветами радуги стоэтажные небоскребы - торговые центры и здания мощных украинских компаний. Деловой центр города окружали высотные жилые дома; горожане жили в просторных квартирах со всеми удобствами, хотя у каждого было по роскошной вилле в разных уголках земного шара. Каждый взрослый житель города имел собственную машину, зачастую и вертолет (площадки для геликоптеров были на крышах зданий, а паркинги для машин занимали подземные этажи зданий). Среди шестидесяти-восьмидесятиэтажных небоскребов прятались в жилом секторе десятиэтажные школы с бассейнами, спортзалами. . . Из всех построек Города выделялись четыре пирамиды, их зеркальные стены-окна отражали в себе синее небо и соседние здания. Это - больницы, оснащенные новейшим медицинским оборудованием, способные поставить на ноги самых безнадежных больных.

За жилым сектором территория делилась на восемь равных частей, разделенных тонкими полосками зеленых насаждений. Человек в Главной башне видел каждый сектор и даже серые нити многоярусных дорог, оплетающих все без исключения здания. По ним, словно крошечные насекомые, мчались электромобили местного производства (в Городе производили почти все, кроме больших самолетов, кораблей и космической техники). Зимой дороги подогревались во избежание аварий из-за гололеда.

Гостиничный сектор, как и все остальные части Города, был роскошным: различные архитектурные стили - (блестящие небоскребы с бассейнами резко контрастировали со строениями в духе старины) гостиниц и ресторанов давали туристам широчайший выбор.

На другом конце Города, ради выгоды транспортных фирм, расположился аэропорт с его белоснежными вышками и зданиями. Авиакомпания Города держала у себя самые надежные и удобные самолеты, доставлявшие пассажиров в любую точку земного шара.

По соседству с гостиничным сектором вырос огромный парк с разнообразнейшими аттракционами, поделенный на две части: в одной были водные аттракционы, в другой - обычные ( человек видел где-то далеко-далеко за небоскребами изогнутые пути "американских горок" и трубы, спускающиеся к бассейнам с теплой водой). Парк развлечений Города ни в чем не уступал знаменитому "Диснейленду", а возможно, в чем-то даже превосходил его. В парк съезжались не только горожане и туристы, но и люди со всей страны. Этот сектор развлечений был похож на сказочное царство, в которое хотел попасть каждый, хоть раз слышавший о нем. Парк приносил городской казне сотни миллионов ежегодно.

С другой стороны от гостиничного сектора расположена культурная часть Города - там размещены театры, кинотеатры, филармонии, художественные галереи. Наиболее впечатляют своим видом кинотеатры и театры, равных которым нет в мире. Здания в этом секторе Города походят на диковинные храмы искусства, изобилующие колоннами дивных форм, фресками, рельефными изображениями фантастических сцен. Рядом с театрами бьют фонтаны в виде скульптур неимоверных зверей героев, чудовищ и даже деревьев. По площадям с фонтанами запрещается ездить, поэтому парковки устроены под зданиями, а на крышах - площадки для вертолетов.

Человек в Главной Башне улыбнулся и перевел взгляд на зоопарк, находящийся возле парка развлечений. Зоологический парк Города мог быть гордостью любой цивилизованной страны. Он занимал на суше целый сектор - следующий сектор приходился на гигантские бассейны с водной флорой и фауной. Зоопарк был разделен на множество частей; участок имел свою экосистему (степь, лес, пустыня и др. ), в которой жили определенные виды животных и растений. Это был не только зоопарк, но и своего рода ботанический сад. Через всю территорию были проложены прозрачные трубопроводы-пути для посетителей, уходящие в ихтиологический сектор, где превращались в искусственные пещеры, тянущиеся по дну таких же искусственных, хотя и огромных, водоемов, устроенных по такому же принципу, как и участки зоопарка (водные обитатели амазонки, Конго, всех океанов). Пещеры заканчивались исполинским "окном" в главную реку Города - чистую, со множеством рыбы, глубокую.

Из темных подземных залов люди выходили на поверхность и попадали в удивительный мир растений - самая мелкая трава здесь соседствовала с двадцатиметровыми лесными гигантами. За опытным экскурсоводом следовали посетители по узкой дорожке, посыпанной желтыми камешками, которые приятно хрустели под ногами. Громко пели яркие птицы, перепархивая с одного дерева на другое. Вся эта красота скрывалась от глаз человека в Главной Башне под блестящим куполом невообразимых размеров. Мысленно пройдя по этим трем секторам, человек подумал о многомиллионных прибылях с них, хотя создатель секторов преследовал научные цели.

На западе, зажатый с двух сторон ботаническим садом и музейным сектором, находился сектор высших учебных заведений, сверкая куполами зданий. Там учились и жили тысячи студентов не только из Города, но и со всего мира - настолько престижными были городские университеты. Здесь сосредоточились лучшие ученые страны, в лабораториях Города ставили смелые эксперименты, нередко заканчивавшиеся изобретением чего-то нового и необычного, способного помочь миллиардам людей. Прямо из университетов изобретения шли на конвейер, а оттуда - в магазины и аптеки государства.

Музейный сектор представлял собой ансамбль из самых разных музеев, начиная от музея современного искусства и заканчивая музеем палеонтологии. По красоте и числу экспонатов городские музеи занимали первое место в мире.

Местной рекой Город делился на две приблизительно равные части: одна - для туристов и бизнесменов, другая - для хорошо развитой городской промышленности.

Человек в Главной Башне обернулся и увидел в Северном окне громоздкие, сложные здания заводов и фабрик Города за полукилометровой полоской леса. Рабочих туда доставляли специальные автобусы и общественный транспорт - трамваи, метро.

Хотя Город мог в достатке существовать лишь за счет туризма и бизнеса (Город был признанной столицей бизнеса в Восточной Европе), он был одним из главных промышленных центров страны.

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