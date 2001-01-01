Cочинение «Город моей мечты (2)»

Есть великая мудрость в том, чтобы сохранить склонность к мечтанию. Мечты придают миру интерес и смысл. Мечты, если они последовательны и разумны, становятся еще прекраснее, когда они создают реальный мир по своему образу и подобию.



Анатоль Франс



Известный итальянский философ, политический деятель и поэт Томмазо Кампанелла почти четыреста лет назад создал знаменитое произведение об идеальном городе своей мечты - "Город солнца". Моя любимая детская писательница Татьяна Габбе назвала одну из своих популярнейших пьес "Город мастеров", и по ней был снят детский кинофильм.

Городов на планете невероятное множество. Наверное, сотни тысяч, а может быть, и миллионы. Киев и Вашингтон, Токио и Сидней, Каир и Мехико. . . Эти и многие другие крупнейшие мегаполисы, имеющие славную историю и чудесную архитектуру, обладающие крупными хранилищами научных, культурных и иных знаний и ценностей, всегда будут привлекать внимание ученых, поэтов, мыслителей и просто туристов, желающих своими глазами увидеть города, в которых родились и творили гении, да и вполне обыкновенные труженики, составившие славу и почет того места, которому они отдали свой труд, разум, волю и мечту. . . Воплотившие эту мечту в явь, которая волнует и будет волновать и в двадцать первом, и в тридцатом, и в иных столетиях.

Мне посчастливилось: в свои 17 лет я побывала во многих крупных городах России и Украины. В Москве я ходила в Большой театр и видела праздничный салют на Красной площади. В Санкт-Петербурге я любовалась великими полотнами, хранящимися в Эрмитаже и Русском музее. В Киеве с удовольствием гуляла по Крещатику и с интересом разглядывала экспонаты дома-музея Михаила Булгакова, создавшего "роман века" - "Мастер и Маргарита".

Однако сердце мое принадлежит Луганску - городу, в котором я родилась и которому хочу посвятить все лучшее, что есть во мне. Мне кажется, что дух и суть любого города определяют люди, его жители, прославляющие и воспевающие свое родное место в делах и песнях.

Наш Луганск вскормил талантливейших людей которые составили цвет и славу не только Украины, но Европы и даже мира. . . Владимир Даль - писатель, лексикограф, врач, этнограф, создатель знаменитейшего "Толкового словаря живого Великорусского языка" и автор сборника "Пословицы русского народа". ЮНЕСКО объявила нынешний 2001-й год Годом нашего великого земляка.

Многие фантасты и футурологи пытаются заглянуть вдаль сквозь непроницаемую завесу времен и хотя бы на мгновение ярко и красочно представить себе, что будет через 50, 100, 200 и более лет.

Мне представляется и видится, что город Владимира Даля и Михаила Матусовского, Татьяны Снежиной и Юрия Ененко еще только расправляет свои крылья, набирая силы для необыкновенного рывка. Не за горами то время, когда прекрасные современные автострады и железнодорожные пути соединят его с городами России, а также с центром Европы. Я вижу наш изумительный по красоте и чудесный по дизайну и комфорту аэропорт, в котором каждые двадцать минут приземляются мощные авиалайнеры со всех концов света. Это город, в котором ежегодно проводятся Всемирные фестивали цветов (не хуже, чем в английском Челси). . .

В моем родном Каменнобродском районе будет построен выставочный центр, оснащенный компьютерной техникой последних образцов, где будут проводиться мировые ярмарки абрикосов. По числу розовых кустов и тюльпанов, высаженных на клумбах города, Луганск займет первое место в Евразии и второе место на планете, уступив пальму первенства только Лос-Анджелесу. Переделать мир и город в наших силах. Нужна наша дерзкая молодость и силы, чтобы превратить Луганск в "город Солнца", в "город Мастеров"!



Город детства моего - это родной Луганск.

Парки, скверы, сады - зелень радует глаз.

Ты посмотри вокруг - наступила весна!

Птицы вернулись домой, появилась трава.

Легкое ветра дыхание деревья холодком обдало

И снежной метелью с них все лепестки сорвало!

Белые березы сережками звенят,

Розовые свечки каштанов горят.

Золотое солнце на рассвете встает

И лучистым теплым светом озаряет наш Камброд.

Горожане чувствуют приход долгожданной весны.

С метлами и граблями выходят во дворы.

Чистят улицы, скверы и сады,

Разбивают новые клумбы, цветники.

У фонтана в парке играет детвора,

Отдыхают бабушки возле Кобзаря.

Гостиница "Украина", цирк и ж/д вокзал -

Их архитектурою можно гордиться нам.

Лучшая работа зодчих-луганчан -

Это Театр кукол - детских спектаклей храм.

Кто спортом любит заниматься, бежит скорей на стадион,

Там хорошо можно размяться, а также посмотреть футбол.

Всех, живущих в киномире, приглашает "Украина",

"Мир", "Маяк" не отстают - здесь Вас также очень ждут.

Мы - будущее страны, сделать Луганск должны

Самым сильным и красивым - городом нашей мечты.

Чтобы все, живущие в нем, были довольны каждым днем,

Чтобы толпы иностранных туристов приезжали сюда веселиться,

Чтобы судоходной стала Лугань, а тысячи горожан

Загорали на желтом песке и пили холодную "Колу" в теньке.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--