Cочинение «Город моей мечты (20)»

Всем известно, что недавно был объявлен конкурс сочинений на тему: "Город моей мечты". И я задумалась над тем, каким же я представляю город своей мечты. Это очень интересный, но в то же время сложный вопрос. Каждый человек имеет свою точку зрения, поэтому ответы на поставленный вопрос будут очень различными. И вот я представила себе, что очутилась на Машине Времени, которая может перенести тебя в любое место, которое будет угодно твоей душе. И я пожелала очутиться в прекрасном уголке, который был похож на рай. Это был город моей мечты, которому я дала название "Алмус".

А теперь я хотела бы поделиться с вами рассказом об этом необыкновенном и прекрасном городе, в котором вы никогда не встретите лжи и ненависти. С первой минуты моего пребывания в городе я почувствовала радость и восхищение ко всему, что меня окружало. Глаза мои были наполнены красотой, счастьем и любовью. В сердце чувствовался прилив бодрости и энергии. Куда ни глянь, то ты повсюду увидишь красоту природы, доброжелательность людей, а самое главное - счастье, радость и улыбки на лицах людей. От этого душа моя расцвела, как милый весенний цветок, появившийся только что на свет и не знавший никогда боли, потерь, разочарований и обмана. Наверное, ни в каком другом городе, кроме Алмуса, вы не встретите такое необычайное великолепие. Весь город полон прекраснейшими цветами: розами, ромашками, гвоздиками, одуванчиками, астрами, хризантемами, пионами и другими изысканными видами, которые посажены на клумбах. Эти клумбы всегда чистые, ухоженные и аккуратные. Кругом расположены парки, скверы и сады, в которых люди могут провести свободное время и насладиться прекрасной жизнью. Здесь вы не увидите мусора и бумажек, разбросанных по земле. В Алмусе большое разнообразие культурных заведений: музеев, театров, кинотеатров, галерей и всевозможных выставок, причем посещение этих мест бесплатное. И человеку не надо собирать деньги на то, чтобы сходить в то или иное место, отказав тем самым себе, может быть, в куске хлеба. Транспорт в этом городе очень хорошо развит. Он очень удобный, комфортный и всегда своевременно доставит Вас в ту или иную точку города. Проезд на любом транспорте здесь бесплатный. Не надо долго стоять на остановке и думать о том, имеются ли деньги, чтобы заплатить за оказанную услугу. Каждое утро, кроме выходных, граждане Алмуса встают с бодрым и веселым настроением. Они делают зарядку, умываются и полноценно завтракают. А как нам необходимо полноценное питание, ведь наш организм еще растет и ему нужны всевозможные витамины. Я хочу видеть каждый день красивый и богатейший стол со всевозможными яствами: изысканными и вкусными фруктами, огромным разнообразием сортов рыб и мяса, кондитерскими изделиями и молочными продуктами. Мне кажется, что иногда такой стол мы можем увидеть в праздник, но, к сожалению, не в каждой семье. Согласитесь, что хорошее питание - залог крепкого здоровья. Мне хотелось бы, чтобы каждый человек жил в прекрасных условиях и жизненный уровень был самым высоким. Теперь я продолжу свой рассказ. Идя на работу, каждый знает о том, что он является неотъемлемой частью и без него нельзя обойтись. А как важно знать и думать о том, что ты кому-то нужен, ведь от этого зависит вся наша жизнь. Я думаю, что все знают, что большое количество маленьких капелек образует огромную лужу. Так и люди, объединившись, могут сделать огромное, полезное и очень нужное дело.

В этом месте вы можете встретить огромное количество учебных заведений, в которых образование проводится бесплатно. Здесь можно поступить куда угодно, причем не вкладывая средств. Учащиеся получают хорошие знания, бесплатное питание и поддержку со стороны преподавателей. В каждом заведении проводятся различные мероприятия, способствующие развитию индивидуальности каждого ребенка. Все имеют равные права и обязанности, поэтому никто не имеет права нарушать их.

Сейчас я учусь в десятом классе, но уже задумываюсь над тем, куда я поступлю и правильным ли будет мой выбор? Да, для себя я окончательно решила, что хочу стать врачом, потому что эти люди приносят огромную пользу для всего человечества. И я хочу быть полезна обществу, оставив хоть маленький след. Мне кажется, что каждый из нас должен помогать друг другу, потому что никто не знает, что завтра будет с ним. Люди, не будьте так жестоки. Я имею очень хорошие знания, но мои родители не могут заплатить такие деньги за обучение, следовательно, остается надеяться лишь на свои знания. И мне очень обидно, что в наше время главную роль играют деньги. Вот задумайтесь, сколько людей пострадает от этого? Я надеюсь, что придет лучшее время и человеческие достоинства будут полностью учитываться. Я хочу, чтобы было бесплатное медицинское обслуживание, каждая больница имела современные технологии, с помощью которых можно было бы установить диагностику заболеваний. Мне очень жаль, что я живу не в Алмусе, потому что у жителей этого города нет таких проблем.

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