Cочинение «Город моей мечты (21)»

Что такое мечта? Что-то страстно желаемое, трудно достижимое, но от этого еще более соблазнительное. Вот и город моей мечты манит далекими огнями, шепчет шумом моторов, будоражит воображение воздушными замками. Это Нью-Йорк? Лондон? Париж?

Мы, славяне, часто грубо оскорбляем собственную культуру, быт, стиль жизни и самих себя. Но не дай бог какому-либо иностранцу оскорбительно выразиться об этом при нас, нашими же словами. Вот и родной город мы готовы назвать "дырой", "деревней", "селом". Если же кто-то из Киева или Львова, Донецка или Одессы скажет о Луганске "провинциальный городишко", мы со страстью в голосе и безумным взглядом фанатика ринемся в бой на защиту чести города - нашей Родины, нашего Отца.

А я, не лукавя, буду описывать город моей мечты - будущий Луганск. Почему я выбрала именно этот город? Как и каждый человек, любимым местом я считаю то, где прошли самые яркие, замечательные и счастливые годы моей жизни. Беззаботное детство. Разве могу я не желать добра своему Луганску? Я родилась не здесь, но этот степной край стал для меня самым родным и дорогим сердцу. Если я смогу назвать Луганск городом своей мечты, то он действительно будет заметен на мировой карте. Но не размерами, промышленностью или темпами роста будет выделяться он. Звучит банально, но мой город с гордостью будет носить звание самого культурного. Не своими памятными и историческими ценностями, которых немало, будет славиться он, а высокой цивилизованностью людей, Луганск населяющих. Любезных и вежливых, не смотрящих свысока и чванливо, а просто доброжелательных и приветливых.

Легко сказать: "В моем городе все будут счастливы". Ведь нельзя по одним и тем же критериям оценивать счастье людей. Слишком часто историки ошибались, потребляя это глобальное "все", на деле оказывавшимся жалким "никто". Да и по счастью отдельно взятого человека невозможно судить о степени счастья другого. Как сказал Э. Асадов:



А счастье, по-моему,

Просто бывает разного роста.

От кочки и до Казбека -

В зависимости от человека!



Я хочу, чтобы в Луганске появились возможности каждому человеку найти свое счастье. Это, во-первых, достойное жилье. С чистыми дворами, кирпичными домами, а не с гнетущими железобетонными. Здесь действительно чисто, зелено. Мой Луганск смешал много архитектурных стилей, но остался уютным и милым. Дом - это то место, где тебя ждут. Дом - это уют. Уют и для души. Без высокомерных небоскребов и сверхскоростного метро.

Здесь будет работа для каждого, достойная работа. Труд облагораживает человека, но я мечтаю обойтись без уравниловки и воздавать каждому по заслугам.

В-третьих, здесь будет широкая механизированная и компьютеризированная сфера услуг.

В городе моей мечты будут неукоснительно гарантироваться демократические свободы и права.

И все-таки, идеальный город - это только мечта. Без проблем, трудностей и кризисов. В реальной жизни они случаются очень часто, вынуждая нас действовать. Именно готовность действовать в любых, в частности, экстренных ситуациях сделает Луганск идеальным местом для меня.

И еще я мечтаю, чтобы каждый желающий мог получить высшее образование, в зависимости от способностей, а не от возможности своих родителей.

Восстановить старое, сохранить новое и построить будущее - вот истинная цель, которая стоит того, чтобы за нее боролись.

Приятно, что в моем городе появились новые памятники: Т. Г. Шевченко, Гаскойну, Богородице. Но меня привел в ужас вид мемориала, на котором. . . паслись козы. Здесь, на этом месте погибло три тысячи жителей Луганска: украинцев, русских, евреев. Какая же у нас память, прошлое, если такое имеет место. Может быть, стоит восстановить, обновить старое, а после этого, на нормальном фундаменте строить будущее? Вызывает возмущение, злость и слезы бессильной ярости вид памятника в Сквере Победы.

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