Cочинение «Город моей мечты (22)

Вперед! Без страха и сомненья

На подвиг доблестный друзья.

Зарю святого искупленья

Уж в небесах завидел я.

А. Н. Пминев



В толковом словаре С. И. Ожегова сказано: "Город - это крупный населенный пункт, административный, торговый и культурный центр". Что же такое "мечта"? "Мечта - это предмет желаний и стремлений". Существует и второе значение "мечты": "Мечта - это нечто, созданное воображением, мысленно представляемое". Существует, как это ни странно, и третье значение: "Мечта - это что-то очень хорошее". Что же такое "город мечты"?

Объединив все эти трактовки С. И. Ожегова, получим, что город мечты - это созданный воображением идеал крупного населенного пункта, который постепенно переходит в предмет желаний и стремлений, и если сотая доля того, что мы на фантазировали, воплощается в реальность, то образуется что-то очень хорошее.

Итак, пожалуй, начнем. Что нужно для образования города вообще и мечты в частности? Как мы выяснили, город - это крупный населенный пункт. То есть, нам нужны люди. Но человечество родилось и живет в мире, к которому оно слишком привыкло, чтобы его замечать. Мы живем на самом дне необозримого воздушного океана, а над нашей головой поднимается земная атмосфера. Этот океан только кажется нам таким чистым, в действительности он далеко не прозрачный: десятки тысяч тонн различной пыли серой вуалью закрывают небо, которое мы называем ясным. Даже сама небесная синева мешает нам днем видеть звезды, и то, что мы называем ярким солнцем - только тусклое пятно по сравнению с подлинным блеском нашего несравненного по силе светила. Итак, грязный город - это отнюдь не город моей мечты. Разве "мечта" может быть грязной? ТО есть, как было выше сказано, нам нужны люди, не равнодушные, полные апатии животные, а именно люди, которым не чуждо все человеческое, которые будут любить и уважать свою страну, свой город. Допустим, люди у нас уже есть, но это еще не населенный пункт. А что собой представляет "населенный пункт"? Это дома, это великолепные сады с цитрусовыми деревьями и пышными кустами роз. Шорохи тенистых аллей, шепот глянцевитых листьев магнолии, аромат кипариса. . . Пожалуй, для начала этого вполне достаточно. Продолжим.

Город - это культурный центр. А что такое "культура"? "Культура происходит от латинского "cultura" - это совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной жизни; уровень, степень развития какой-либо отрасли производственной или умственной деятельности; образованность, воспитанность". Я думаю, данное определение не требует комментариев. Опять-таки, все зависит от людей. Точнее не совсем от людей. Для воспитания культуры людей необходимы следующие заведения: историко-архитектурные музеи, музей ВОВ, краеведческий музей, музей города, в котором ты живешь, музеи архитектуры и быта; театры оперы и балета, драматические театры, для детей - кукольные театры; различные памятники, художественные выставки, галереи, библиотеки; относительно религии - это Соборы, Храмы, монастыри, церкви. Например, какой-нибудь музей. В музее собраны сокровища князей и царей, уникальные коллекции древнего оружия, драгоценная посуда, произведения декоративного искусства. Все это не просто очень важно, а жизненно необходимо не только для повышения культуры, но и для повышения самосознания горожан.

Осталась последняя, но очень важная часть моего сочинения.

Город - это административный и торговый центр. Торговля - это составная часть экономики, следовательно, можно записать, что город - это экономический центр, а город - это составная часть страны. Экономика нашей страны от планово-командной системы стремительно движется к рыночной экономике. Для нее даже название придумали - экономика переходного типа. Появились сотни, тысячи новых слов, связанных с новыми формами жизни, и мы все чаще слышим слово "коммерция", то есть торговля и операции с ней связанные, а именно, хозяйственная деятельность по обороту, купля и продажа товаров. Коммерцию мы встречаем почти ежедневно. И вот главный вопрос: как мы ее встречаем? Давайте посмотрим хотя бы на наш рынок. Продавцам нужны только деньги, а как говорят: "Хочешь только деньги, только деньги и получишь". И именно тут мы забываем о морали. Люди забывают главное, они забывают, что они люди, а не звери-хищники. Происходит полная деградация людей: человек становится животным.

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