Cочинение «Город моей мечты (23)»

Прозвенел звонок с последнего урока, и я неторопливо вышел из школы с пакетом в руках. В нем лежал дневник с заданием: написать сочинение на тему "Город моей мечты". "Что же мне написать?" - размышлял я, медленно идя домой. Так уж получилось, что за свои шестнадцать лет мне не пришлось побывать в других городах, кроме родного Луганска. "Может быть, он и есть городом моей мечты? - подумал я. - Но так ли он хорош, чтобы так называться?" Стараясь ответить на поставленные самому себе вопросы, я стал критически оценивать окружающую меня действительность и мысленно взвешивать все "за" и "против", встречавшиеся на моем пути.

Вот меня обогнал невысокий мужчина-пенсионер в старенькой потрепанной одежде ("против"). Мимо него на большой скорости проехал велосипедист-подросток и, проехав по луже на асфальте, обдал его грязью ("против"). Мужчина зло и громко выругался, не обращая внимания на стоящих неподалеку женщин с детьми ("против"), и, отряхиваясь, пошел дальше. "Странно, - подумал я, что я обратил на это внимание, ведь похожие ситуации случаются на наших глазах практически каждый день, а мы их просто не замечаем. А ведь это очень плохо, когда люди перестают уважать друг друга". Задумчиво пошел я дальше. Мне нужно было купить хлеба, и я пошел в магазин. Переходя дорогу возле автобусной остановки, я заметил, что люди на ней не толпятся в ожидании, а сразу садятся в подъезжающие один за другим автобусы и такси ("за"). Очереди в магазине не было ("за"), хлебобулочные изделия - на любой вкус ("за"). Выйдя из магазина, я пошел домой. Я проходил мимо рядов торгующих на улице, палатки которых имели плачевный вид, как и сама улица ("против"). Кучи мусора преследовали меня повсюду ("против"). К оценке "против" я добавил попавшиеся мне на пути канавы и рытвины, разрушенную детскую площадку, недостроенный многоэтажный дом, роющихся в мусорных баках людей. . .

Придя домой и сопоставив все "за" и "против", я пришел к выводу, что не могу назвать сегодня Луганск городом моей мечты.

Вот если бы превратить все "против" в "за", тогда. . .

Тогда я закрываю глаза и вижу город моей мечты как бы с высоты птичьего полета. Передо мной открываются чудесные парки и скверы, чистые улицы и площади, сверкающие купола церквей и храмов. Опустившись на улицы города, я встречаю веселых, приветливых людей, спешащих на работу, на учебу. Нет безработных, нищих и обездоленных, потому что работают все заводы и фабрики. Повсюду слышен веселый детский смех, больше нет брошенных, никому не нужных детей.

Вечером город сияет разноцветными огнями иллюминации. Приветливо приглашают к себе многочисленные кафе и рестораны, театры и кинозалы, и это доступно всем.

Гордость города моей мечты - это Народный университет, где бесплатно обучаются будущие инженеры, учителя, врачи, агрономы и другие специалисты. Именно им предстоит сделать город еще лучше и краше, чем в моих мечтах.

Мечты, мечты. . . А так хочется увидеть это наяву собственными глазами! Но возможно ли это? Возможно ли превратить жестокую реальность в светлое будущее?

Я думаю, что это не только возможно, но и необходимо. Главное - это желание всех жителей города сделать его лучшим городом нашей Украины.

И я верю, что так и будет.