Cочинение «Город моей мечты (24)»

Город моей мечты. . . Какой он? Каждый человек, наверное, рисовал в своем воображении идиллическую картину города, в котором он хотел бы жить. Русская поговорка гласит: "Хорошо там, где нас нет", Да, мы всегда недовольны - где живем и как живем. Всегда кажется, что там, где-то далеко за пределами нашего города, нашей страны есть такое место, где всем живется намного лучше. И это "где-то" мы почему-то ассоциируем с западом.

И мы постепенно к этому привыкаем, подражаем кому-то, хотим показать какой-то другой уровень, оставаясь при этом на той же ступени, где и были, а может, даже опускаясь на ступень ниже. Нет, я ни в коем случае не унижаю достоинства нашей страны, просто без прошлого и настоящего не может быть будущего - это прописная истина развития любого государства.

Я не могу видеть будущее отдельно взятого города, в данном случае моего родного Луганска, вне всей страны, потому что город - это лишь часть, но очень важная, общего целого - моей Украины. Я вижу будущее своего города. Оно не за горами.

Город моей мечты, город будущего. . . Думая об этом, я словно вижу сон, рисуя в своем воображении яркими и разноцветными красками свой город. Я вижу красивые улицы, обсаженные деревьями. У каждой улицы очень красивые и добрые названия: улица Надежды, улица Добра, улица Любви, Васильковая улица, Ромашковая. Сиреневая, Вишневая. Вдоль улиц просторные дома с огромными окнами. Каждый дом не похож на другой. Обязательно имеются детские площадки с качелями, песочницами для малышей, а также площадки или павильоны отдельно для подростков, где они могли бы собираться. В этих павильонах можно слушать музыку, поиграть в игры, обсудить очередной полет на какую-то из далеких планет, посмеяться с друзьями, задушевно поговорить.

В городе моей мечты перед человеком открыты все двери. Хочу, чтобы такого понятия, как деньги, не было вообще. Хочешь учиться - учись, грызи гранит науки, постигай непостижимое; хочешь трудиться - пожалуйста, ведь это не изнуряющий труд, а труд для своего удовольствия и окружающих. Любой тяжелый труд выполняют машины-роботы, так что человек может работать запросто, для поддержания физической формы. Хотя для этого в моем городе есть специальные залы с тренажерами: заходи, занимайся, плавай, танцуй, кувыркайся - на здоровье!

Заводы и фабрики не дымят, не отравляют воздух, потому что в моем городе работает ученая мысль, которая давно нашла способ переработки всего вредного. Сами заводы и фабрики построены не в самом городе, а за его пределами, чтобы не нарушать архитектурные красоты сооружений и зданий. Люди ездят на работу в специальных машинах, их забирают и привозят обратно.

Сады и парки разбросаны по всему городу так, что не нарушают геометрической симметрии построек. В садах и парках отдыхают люди. Сюда можно прийти с семьей или друзьями, полюбоваться красивыми клумбами, над которыми порхают бабочки, собирая сладкий нектар. По выходным дням можно выбраться в лес, походить под сенью густой листвы, подышать хвойным воздухом, посмотреть на белок, скачущих с ветки на ветку, грызущих орешки, послушать щебетанье птиц, поваляться на густой траве.

Лесов, больших и маленьких, много. Они тоже являются частью моего города. Леса - поставщики чистого, озонного, свежего воздуха. Люди бережно относятся к ним, не засоряют их, ведь леса - легкие нашего города, а значит и жизненная необходимость. В моем городе много прудов, водоемов, озер. И вора в них чистая-чистая, как слеза младенца. Ровная гладь воды нарушается лишь взмахом крыльев плавающих уток и лебедей. Люди катаются в лодках.

Я люблю красоту и природу родного города. Я хочу, чтобы люди в моем городе были всегда молоды и счастливы, с веселыми лицами, с открытой душой. Я хочу, чтобы мое поколение вдруг проснулось завтра утром и в одночасье осознало, что нам жить в этом городе, нам строить его будущее, нам ходить по его улицам; и если я сегодня растопчу цветок или обломаю молодое деревцо, значит завтра мне как раз настолько не хватит свежего и живительного воздуха, который могло бы дать мне это выросшее и превратившееся в огромный дуб дерево и пустивший корни и размножившийся цветок анютиных глазок; если я сегодня разорю гнездо птицы, то завтра я не услышу волшебной трели его оперившихся птенцов. Я хочу обнять этот огромный дуб, пусть не хватит для этого одних моих рук, я обниму его душой, прислоню свою голову к его стволу, услышу, как внутри него что-то шумит, движется. Это бьется жизнь, это стучит сердце могучего дуба. И он передает мне свою силу, мудрость, знание чего-то непостижимого и прекрасного. Я понесу это в себе, боясь расплескать хоть капельку, понесу моему поколению, моему народу, пусть и им откроется то, что открылось мне у могучего дуба. .

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