Cочинение «Город моей мечты (25)»

Много лет назад в нашем городе Луганске жили люди, которые всем были довольны. Они любили свой город и не променяли бы его на какой-то другой. А мы?. . Можем ли мы любить такой город, в котором властвует мафия и беспорядок? Можем ли мы гордиться нашим теперешним Луганском за его красоту? Естественно, нет. А какой он, город моей мечты?

Прежде всего, управлять городом моей мечты должен честный, верный и справедливый мэр. Он должен думать не про то, как обеспечить себя, а как сделать так, чтобы все население было довольно. Только мэр может изменить положение города.

Но не только от мэра все зависит. Люди тоже обязаны делать все, чтобы усовершенствовать наш город. Они должны следить за чистотой улиц и поддерживать ее. От людей зависит все! Для того, чтобы люди все это понимали, нужно воспитывать их самосознание. Они должны понять, что это нужно, прежде всего, им самим. Человек пойдет за мэром тогда, когда сможет доверить ему свою жизнь, а для этого мэр должен завоевать уважение и доверие к себе только хорошими поступками. В настоящее время население нашего города страдает от несправедливости и угнетения, как во время тоталитарного режима, страдает от безработицы. Несправедливость начинается с того, что проезд в транспорте стал дорогим. Бедным пенсионерам бесплатно можно проехать только в троллейбусе и трамвае. Владельцы частных автобусов относятся к ним с неуважением. Бывает, что водители не останавливаются на остановке, если видят, что кроме пенсионера на ней никого нет. Школьники тоже могут проехать "бесплатно" только в троллейбусе и трамвае, купив проездной билет. А на внешний вид нашего транспорта вообще страшно смотреть. Такое впечатление, что его вообще не моют. Проблему проезда в транспорте надо решать как можно быстрее.

Все больше я сталкиваюсь с тем, что наши правители не придерживаются Конституции Украины. Речь идет о статье 71, тайном, свободном, равном избирательном праве. Не надо лишать человека права, которое предусмотрено законом! Но самой большой проблемой является безработица. Вся проблема состоит в том, что из-за неработающих фабрик и заводов людям негде работать. Почему мы должны закупать импортные товары за "бешеные" деньги, когда сами можем их производить? Я уже молчу про то, что в наше время знания никому не нужны. Все делают и решают деньги. Разве это справедливо? Вот когда мэр города Луганска разрешит эти проблемы, тогда только люди пойдут за ним, будут его уважать и слушать.

На улицы нашего города страшно смотреть. Хочется, чтобы вокруг было чисто. А главное, чтобы люди следили за этой чистотой. Я хочу, чтобы город был красивым: великолепные аллеи с подстриженными деревьями и оранжереи с прекрасными цветами. Постоянно сталкиваюсь с тем, что маленьким детям негде играть, поэтому предлагаю мэру построить во дворах детские площадки с каруселями и песочницами. Также предлагаю облагородить парки, поставить там памятники каким-то писателям, сказочным героям или героям из мультфильмов. Уверена, что это очень понравится и детям, и взрослым. Хотелось бы, чтобы все фонтаны, которые есть в городе, работали. Это бы тоже придало городу красоты. Я бы очень хотела, чтобы построили специальный концертный зал для приезжающих к нам "звезд".

Потребностью города является разрешение проблемы бездомных животных. Я, как защитник прав животных, предлагаю местной власти построить приют для животных и пункты помощи больным животным, не имеющим своего хозяина. Не могу видеть страдающего животного, когда его выгоняют на улицу, поэтому предлагаю разрешать держать животных тем, кто может их прокормить и кому оно действительно нужно. Я против уничтожения бездомных животных!!! Почему животное должно отвечать за хозяина? Проблему бездомных животных нужно решать, но не путем уничтожения.

В последнее время современная молодежь и подростки идут на преступления, связываются с плохими компаниями. А почему? Я считаю, что это из-за отсутствия какого-то интересного, занимательного дела. Предлагаю открыть клубы для подростков, где бы их учили чему-то интересному и важному в жизни. Нужно воспитывать в них отзывчивость к братьям нашим меньшим и к горю других людей. Они должны понимать, что хорошо, а что плохо. Также предлагаю открыть "Центр занятости молодежи", где она смогла бы найти работу на время каникул, чтобы заработать деньги хотя бы на кино и мороженое.

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