Cочинение «Город моей мечты (26)»

Коль суждено дышать

Нам воздухом одним,

Давайте же мы все

Навек объединимся.

Давайте наши души сохраним!

Тогда мы на земле и сохранимся.

Н. Старшинов



Нет в мире ничего лучшего, чем родной город. Город, где ты родился, живешь. Где рядом с тобой живут родители, друзья, простые люди. Мой родной город, каких только испытаний не выпало на твою долю, кто только не посягал на твое богатство, красоту, трудолюбивый народ. Не любить тебя, Луганск, не заботиться о тебе - это грех. Любовь к тебе не погаснет никогда. Не погасят тебя ни затруднения, ни беспорядок, а наоборот - укрепят. И я убеждена, что именно эта любовь возродит город.

Но сейчас в Луганске не лучшие времена. Экономические и политические проблемы угнетают не только взрослых, но и подростков.

То, что я сейчас вижу, меня не удовлетворяет. Вокруг царит беспредел, хаос и зло. Наши люди доведены до такого состояния, что готовы идти на крайние меры.

Пенсионерам не выплачивают пенсию, работникам - заработную плату, на которую и так нельзя прожить, останавливаются заводы и фабрики. А что творится в высших учебных заведениях? Ужас. . . Независимо от того, знаешь ты или не знаешь материал, везде нужно давать взятки. В наше время очень важна экологическая проблема. Загрязнение воздуха, токсические отходы с заводов, целые кучи мусора - все это мы видим вокруг. Кроме того, уровень рождаемости в Луганске почти в два раза меньше смертности. Все это должно нас волновать. Наша власть поставила всех в такие рамки, что люди готовы убивать, грабить, уничтожать, чтобы выжить. Вот почему в Луганске сильно развита преступность.

Я не хочу, чтоб Луганск оставался таким. Но он остается таким: все больше можно услышать жалоб на власть, на управление. Все меньше людей надеются на что-то лучшее. Но нужно надеяться, что все наши политические и экономические невзгоды решатся.

Луганск еще молодой город, он только поднимается на ноги и, естественно, что все сразу не может быть хорошо. Поэтому не нужно обвинять нашу власть, не сидеть сложа руки, а помогать нашему родному городу.

Я хочу видеть Луганск другим, новым: кругом доброта, честность, радостный народ, счастливые дети. Я мечтаю, чтоб каждый луганчанин был гордился тем, что он родился и живет на этой земле.

Мне очень хотелось, чтоб в нашем городе возродились национальные традиции, обряды, чтоб звучали народные песни, ходили с колядками, чтоб праздновали мы так, как наши предки. И тогда каждый будет связан с великим народом, с его культурой, и возродится тогда национальная гордость.

А как все это воплотить в реальность? Прежде всего нужно открывать больше молодежных организаций, познавательных кружков, туристических комплексов, спортивных секций, театров, детских площадок. Ведь в нашем городе, кроме кинотеатра "Мир" и ДК им. Маяковского, нет ни одного кинотеатра. А ведь раньше их было много: "Аврора" и "Буревестник", "Космос" и "Октябрь" и много других. Следует благоустроить детские площадки, которых в нашем городе мало. Когда я была последний раз в парке им. 1 Мая, то пришла в ужас. Все изменилось. А ведь можно же его возродить. Вычистить его, привести в исправность карусели, засадить цветами. Помню: в этом парке было озеро с лебедями, клоуны, кафе. А сейчас? Где это все? Неизвестно. Такое состояние имеет и парк им.

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