Cочинение «Город моей мечты (27)»

Город моей мечты. . . Понятие красивое и, наверное, несбыточное. Город моей мечты - это сказка, в которой все прекрасно и чудесно, все наполнено нереальной красотой и чистотой природы, каким-то легким, теплым прикосновением добра и взаимопонимания. Этот город, в котором бы все, я уверена, хотели жить без лжи и ненависти, этот райский уголок нашей планеты где-то существует. Может быть, это и есть наш Луганск, наш родной и любимый город, но этого просто никто не замечает. Все заняты своими делами, все вечно куда-то спешат, или кому-то просто нечего делать, но никто не задумается, что наш город может стать той самой сказкой, о которой все мечтают. Ведь если наш Луганск будет благоухать чистотой и свежестью, если он будет наполнен любовью и нежностью, которая у тебя в душе, ты проснешься утром в прекрасном настроении, тебя не будет раздражать гул машин и суета за окном, ты будешь рад каждому прожитому дню своей жизни, ты будешь счастлив при ощущении на своем лице первого весеннего лучика, ты будешь улыбаться каждому прохожему и наполнять мир душевной чистотой и искренностью. Вокруг тебя начнет крутиться мир, все люди станут близкими друзьями, с которыми ты можешь поделиться своим настроением, мыслями и чувствами. Ты будешь ждать каждый следующий день, чтобы посвятить его чему-то доброму, полезному для всего человечества. Ты будешь чувствовать себя превосходно, будешь смеяться и радоваться всем прелестям мирской жизни, и, как следствие этого, состояние здоровья намного улучшится, ты проживешь с чистой совестью долгую жизнь. .

Возможно ли это?. . Конечно, все возможно! Некоторые люди. вероятно, задумывались над этим и не раз, но все безрезультатно, так как их некому поддержать, а сами они бессильны.

Наш Луганск - чудесный город. А какая природа! Какие леса и речки, какие озера и поля окружают нас! Посмотрите, душа радуется! как приятно пройти, вдохнув свежий ветерок, ощутить и прикоснуться телом и душой к девственной природе, задуматься, забыться и улететь хоть на какое-то время далеко ввысь, на облака и отдохнуть от вечных дел и домашних хлопот!

Пока мы еще дети, мы должны наслаждаться окружающей красотой. Нам все интересно, все хочется узнать не только о наших правах и обязанностях, о всем материальном и ненужном, но и о живом мире: о растениях, которые нас окружают, о животных, ведь все создано не просто так, все приносит пользу и предназначено для нас. Поэтому хочется хотя бы сходить в зоопарк или ботанический сад, в заповедник или просто в цирк. Да, наша природа величественна, но мы, люди, - высшие существа, созданные Богом творить на Земле добро, губим ее! Посмотрите, во что превратились наши посадки! Бессовестные люди бесправно вырубают деревья, строят какие-то забегаловки из дубовых, сосновых бревен, а посмотрите на дворников - неужели некуда деть мусор, как в посадку, ведь пройти даже противно и негде. Ну что уж говорить о фонтанах, памятниках, дорогах, качестве продуктов, ценах на них, детских садиках, школах, больницах и даже двориках, в которых нет практически ничего. Я, конечно, не хочу обругать наш город, но было бы совсем неплохо, если бы все это исправить.

Каждому ребенку хочется, чтобы остались яркие, красочные воспоминания о его детстве, но у многих это в мечтах. Ведь многие люди ездят на море, в горы, в лес - душа отдыхает и радуется, хочется туда еще и еще. Почему же нельзя сделать так, чтобы нам хорошо было жить в своем городе, чтобы никуда не хотелось уезжать отсюда?

Город моей мечты - прекрасный город, который каждый человек себе представляет. Кто-то думает, что он для него на Кипре, кто-то думает, что в Канаде и на Карибских островах, а кто-то твердо уверен, что город мечты - это его родной и замечательный, ничем и никем не заменимый город, в котором он родился и вырос. Он для тебя все: и ласка родных, и добрый совет друга, и все прекрасные моменты твоей, пока еще короткой, жизни. Этот город подарил многое: и первые шаги, и первые лица, и первое знакомство с миром, и первую встречу, и любовь. Воздух этого города ты вдыхал, не задумываясь, что дышишь, живешь. Что живешь за счет добрых чувств и побуждений, за счет энергии, которую получаешь от любви близких, за счет природы, которая наполняет твое сердце чистотой и свежестью.

Город моей мечты - это неосуществимый полет фантазий и чудес, который не может стать реальностью (я думаю, что так скажет почти каждый). Но не стоит забывать о своем городе, который очень много значит в жизни каждого человека, который научил тебя жить, который наполнил твою жизнь наилучшими, самыми запоминающимися моментами и случаями. Надо уважать свой город, научиться понимать его, как человека, помогать ему, и, быть может, вскоре вы увидите его, как когда-то несбыточную мечту. И тогда нужно сделать так, чтобы он стал большим домом, в котором было бы тепло и уютно, в котором всегда ждут и рады тебе при каждой встрече. Чтобы в нем всего хватало, чтобы все жили в нем, как одна большая, дружная, любящая друг друга семья. И тогда самая прекрасная сказка станет явью!