Cочинение «Город моей мечты (28)»

Если бы еще пять лет назад меня спросили о том, каким мне представляется город будущего, то, несомненно, Я бы ответил, что это город, где вместо автобусов, трамваев и троллейбусов пассажиров перевозят космические корабли, а люди управляют заводами, фабриками, полностью автоматизированными и подчиняющимися компьютерным программам. Дети в таком городе не знают никаких забот: в их распоряжении лучшие игрушки, аттракционы, компьютерные игры. . .

Но проходят годы, мы становимся старше и понимаем, что детские мечты - это всего лишь фантазии.

Город моей мечты - это современный мегаполис с живыми, аккуратными, комфортабельными домами, в которых есть тепло и электроэнергия, в которых не прорывает водопровод и канализация, образуя зловонные реки и озера, в которых работают лифты, а подъезды похожи на выставочные залы.

В городе моей мечты шумят деревья, радуясь прикосновению свежего ветерка, благоухают цветы, зеленеют газоны, а брызги фонтанов создают эффект присутствия на набережной приморского города.

Улицы города моей мечты чистые, блещущие покрытием, а по тротуарам стучат каблучки модельной обуви, а не грохот тяжелых сапог, опасающихся вступить в очередную лужу тягучей грязи. Автомобили не знают постоянных ремонтов не потому, что нет средств для их осуществления, а потому что дороги находятся в прекрасном состоянии: нет ни выбоин, ни трещин, ни грязи, похожей на клей, а еще потому, что заправляют машины экологически чистым топливом.

В городе моей мечты жизнь течет спокойно и размеренно. Отцы и матери не боятся отпускать своих детей погулять по улицам, поиграть с друзьями, потому что знают, что ни один преступник не посягнет на жизнь и здоровье их ребенка, что каждый находится под охраной милиции, которая стоит на страже прав каждого гражданина.

В городе моей мечты молодежь знает, что ее ожидает работа, которая поможет прожить и оплатить обучение. Молодым людям доступны многие земные радости: посещение театра, кино, концертов, дискотек. Они чувствуют, что нужны, что в них верят, надеются на их энергию и способности.

В городе моей мечты живут люди, умеющие хорошо работать. У них ясный взгляд, светящийся радостью и уверенностью. Они могут помочь любому и каждому. Они ведут здоровый образ жизни: нет больше таких заболеваний, как наркомания и алкоголизм. Они знают традиции и обычаи родного города и передают свой опыт своим детям.

В городе моей мечты. . . Скажите, что все это может быть лишь в мечтах, но ведь это город моей мечты. Я надеюсь, что мои мечты могут стать реальностью. Стоит приложить усилия, не отступать от выбранного курса, и чудо произойдет!