Cочинение «Город моей мечты (29)»

Апрель - май. Небо синее-синее. Трава и листья деревьев зеленые. Цветущие сады бело-розовые. Врываются яркие краски тюльпанов, синих незабудок, желтых лютиков и одуванчиков. Они сочные, напоенные и умытые весенними дождями. . . Эти цветы так привычны в моем родном городе Луганске. Природа врачует нашу душу. Хорошо мечтается. . .

Нет человека без мечты. Мечта всегда радостная, счастливая, хотя порой и недосягаемая. Мечта выводит человека из сложной ситуации. Мечтающий человек интересен себе и другим. Мечта - это всегда стремление вперед. Это восхищение, укрепляющее дух. Город уже есть, можно помечтать и о том, каким он будет. Первое, что видится мне в моих мечтах - это город на реке Лугани. Хорошо бы почистить речку, одеть в современные берега с уютными пристанями, соединить с Донцом и пустить речные трамвайчики, лодки, водные велосипеды. Это и решение экологических проблем и укрепление здоровья горожан.

В городе моей мечты на первом месте забота о молоды семьях, о деторождении, об увеличении населения до одного миллиона. И тогда метро решает все транспортные проблемы.

Важное место занимает забота о растущем поколении, о достойной смене, о будущих правителях и жителях моего города. Решение молодежных и подростковых проблем - в занятости подростков, в полезном общении. В каждом районе города выделены подростковые "места - микрогородки", где можно попробовать себя на деле, на практике в спорте, в искусстве, в других аспектах нашего развития.

В этом микрогородке есть сектор заботы о сохранности жизни человека. И в дорожных катастрофах дети и взрослые не погибают, так как с первого класса, ежегодно мы сдаем экзамен на права пешехода, водителя-велосипедиста, мотоциклиста, водителя машины. Сдаем экзамен не школе, а здесь, в местах добровольного результативного общения и практики. Здесь мы и пешеходы, и водители. Мы впитываем это в цвете. в рисунках, в знаках, в музыкальных звуках, в городах - автоградах. Мы получаем призы, дипломы. Мы гордимся собой, уверены в себе, что впитали эти правила в нашу жизнь навсегда. Растем мы - растет и ответственность.

Здесь, в нашем молодежном микрогородке, игра и дело рядом. Здесь наши правоохранительные органы - инспекторы по защите детства. Они рядом с нами и в игре и в деле. Общаясь с нами, они все про нас знают: чем мы дышим, чем увлекаемся, чем интересуемся. Упреждают наш негатив, убеждают нас в обратном - и тогда им совсем нечего констатировать на бумаге. Они пытаются работать на доверии. Мы с ними по одну сторону. а не по разные. Юношеский страх и агрессию заменяют опора, доверие, расположение. . .

Неужели в обществе где все платно, возможно гармоничное развитие молодежи. Отчисления каждого предприятия, каждой фирмы должны идти не только на "Казино", а на культурный рост и развитие молодежи - на снабжение этих молодежных городков.

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