Cочинение «Город моей мечты (3)»

Пускай меня мечтатель не осудит:

Я радуюсь сегодня за двоих тому,

что жизнь всегда была и будет

намного выше вымыслов моих.

Геворг Эмин.



Сквозь мутные, сто лет немытые окна вагона " прямой наводкой" бьёт яркое апрельское солнце. В купе душно и пыльно. Почему-то ожидание невыносимо, особенно в последние минуты пути. На месте мне не сидится и я выхожу в тамбур. Здесь прохладнее. За окном проплывают приземистые, утопающие в цветущих садах, домики с кое-где покосившимися заборами. Чуть в стороне - рыжие терриконы, словно детские кубики, громоздятся среди бескрайней донецкой степи. Мы подъезжаем. . . В узком коридоре вагона оживление. Наиболее нетерпеливые уже образовали, увешанную сумками, баулами и свёртками, очередь. Устали от долгого пути все: пассажиры, проводники и, даже, сам поезд. Заметно замедлив ход, он в последний раз дёрнулся, словно вздохнув с облегчением " пыхнул" и замер у оживлённого перрона. Очередь радостно загомонила и уже бывшие пассажиры, будто парашютисты, стали нырять в открытую дверь. Несмотря на понятное нетерпение, я не спешу. Переждав суматоху, неторопливо выхожу из вагона на залитый солнцем и весёлыми голосами перрон. Дома! Как я люблю это ни с чем не сравнимое чувство - возвращение в родной город! Пусть мне скажут, что есть города красивее, больше и величественней. Ну и пусть! Пусть я сентиментальна и излишне патриотична. Но посмотрите вокруг! В нашем степном, иссушенном солнцем и ветрами, краю раскинулся " зелёный" город. Как красив он сейчас, весной. Цветущими садами и изумрудом молодой зелени окутаны не только Камброд и Вергунка - царство избушек и вилл, но и дворцы скворечников - многоэтажек. Очень живописный вид открывается с эстакады. Она причудливой стрелой врывается в город. И вот, я уже мчусь по центру Луганска мимо ухоженных, вымощенных розовой фигурной плиткой скверов, мимо витрин и ярких вывесок десятков магазинов, кафе, ресторанов, офисов, мимо институтов и школ. . . Да, завтра снова в школу. Снова уроки, домашнее задание, ответы у доски. А через несколько недель экзамены, Выпускной бал и . . . взрослая жизнь. Какой она будет? Хочется на минутку закрыть глаза и пофантазировать.

Вот пролетела весёлая пора студенчества и я - преподаватель, вхожу в школу. Светлый, просторный класс, оборудованный не хуже какого-нибудь НИИ или вычислительного центра. сосредоточенные ученики, как пианисты, виртуозно перебирают пальцами по клавиатуре компьютеров. Идёт урок информатики. А из соседнего кабинета приглушённо звучит иностранная речь. Открыв дверь, вижу великолепный лингафонный кабинет. И вместо нудной зубрёжки правил правописания идёт игра. Ученики разыгрывают сценку о туристах. А на большом мониторе строчка за строчкой возникает текст диалогов. Я тихонько прикрываю дверь и иду дальше по коридору. Вот кабинет истории, но он пуст. Учитель увёз класс на выездной урок в краеведческий музей. . .

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