Cочинение «Город моей мечты (30)»

По одной из аллей города шел высокий сутулый человек. У него были большие руки со вздувшимися венами, как бывает у тех, кто долго был занят физическим трудом. Лицо его, хотя и молодое, но уже имеющее желтовато-серый оттенок и слегка посеченное морщинами, не выражало ничего, кроме отчаяния и безнадежности. Этот человек шел с обдуманной долгими годами целью: свершить нечто непоправимое и страшное. И причина этому - жизнь, беспрестанная, бесцельная, безрадостная. . .

Он вошел в аллею, в объятья больших развесистых, но прекрасных ветвей, цветы на которых, как сотни лучиков солнца, блестели на зеленом фоне листвы. Он остановился, и вдруг что-то остро и резко поразило его сердце. . . Весенний светлый день клонился к вечеру, небольшие розовые тучки стояли высоко в синем небе, и, казалось, не плыли мимо, а уходили в сонную глубь лазури.

Вдруг на его раскрасневшихся, полных отчаяния глазах выступили голубые и прозрачные, как осколки чистого неба, слезы, полные любви и счастья. "Да, это мой город! Это то место, где я вырос, это - моя родина, тот уголок, где прошли самые счастливые минуты моего детства, веселого, беззаботного, где я впервые ступил своими крохотными шагами, начиная путь жизни, - этой сложной и никем еще не разгаданной жизни. . . " - думал человек, на минуту остановившись среди огромных массивных лип и несвойственно для самого себя взглянув на этот мир совершенно другими глазами: на это бездонное, голубое небо, на эти маленькие загадочные творения природы - зеленые листья деревьев, нежные желто-перламутровые лепестки цветов. . .

Как будто все у него было на этот момент, все, что нужно человеку для полноценной жизни, все, что движет этим сложным механизмом существования: и счастье, и здоровье, и любовь, чистая и безграничная, даже материальные блага оставили на мгновенье его спокойным и уверенным в завтрашнем дне.

Жестокая действительность, с ее мрачными будничными проблемами, с этим ежедневным поиском счастья, поиском куска хлеба, с жизнью на этих ничтожных грязных улицах и в подвалах, где понимаешь, что жить дальше незачем, ты дошел до финишной черты, и вот тебе награда: жалкое существование в темном углу, где никто и никогда не придет на помощь, где остаток жизни проведешь в неведении и нежелании бороться за что-либо святое, благородное и чистое, - все это на миг покинуло его сознание.

Человек этот, грязный и оборванный нищий, уже давно шедший с целью, с одной только целью, не дающей ему покоя уже много лет, разогнав все эти мысли, продолжил свой путь. И вот он, такой же, как и все мы: способный радоваться, смеяться, любить, но лишенный всего этого, - стоял на карнизе, на грани между жизнью и смертью, между долгими мучениями, страданиями и этой безграничной далью, этим еще непознанным миром. Все пространство между ним и краем карниза казалось ему неизмеримо глубокой пропастью. У него замирал дух и прерывалось дыхание, когда он глядел вниз. Что же будет, если он рискнет и полетит вниз? И эта нерешительность заставила его в последний раз взглянуть на свой город.

И вдруг, опять эти мысли, эти безоблачные мысли о счастье посетили его. Этот город! Как он дорог и близок ему! Насколько схожи они: в своих привычках, надеждах, даже во внешнем виде! Оба они просыпаются утром с пением птиц и восходом солнца, которое первыми лучиками озаряет холодные, безлюдные улицы; засыпают темной ночью под звуки тихо падающих капель серого дождя или пения сверчков.

"Как же раньше в те юные годы, которые провел здесь, я никогда не задумывался, насколько этот город мне нужен. Мечтал о далеких городах, а счастье - оно ведь здесь, в этих узких, серых, кривых улочках, в этих безнадежно измотанных, но счастливых лицах, в улыбках матерей и горящем взгляде влюбленных, в этом тихом вечернем воздухе, даже в сером проливном дожде. . . во всем, ведь это - единственное, что называется родным".

Его взгляды ложились то на людей, то на эти старые многоэтажные дома, то на небо, поразившее впервые его своей глубиной, то на птиц, то на безропотно шелестящую под легким дуновением ветра листву.

И как прекрасно показалось ему все это. "Значит, есть за что бороться в жизни, значит есть то место, которое неразрывно связано с твоею судьбой, являющееся частью твоей жизни. И этот город примет тебя таким, какой ты есть. Значит, есть оно, это иллюзорное понятие "город-мечта", которым живешь ты и который, в свою очередь, вдыхает жизнь в тебя, где нашли место все твои начинания, ради которого нужно жить. . . ", - так, размышляя над пропастью между жизнью и смертью, стоял человек. В лицо ему дул свежий, немного прохладный вечерний ветер, и сердце его постепенно наполнялось новым чувством, давно уже пропавшим в его сознании, - желанием жить, создавать, думать, творить только на благо этому немому "Великану", пусть совсем не идеальному, осознавая каждую секунду, что есть он - этот город-мечта. . .