Cочинение «Город моей мечты (31)»

Этот город мало похож на город моей мечты,

хотя это мой родной город.



Счастье - любимый поселок,

Он растет и растет без конца.

И скоро здесь вырастет город

На брегу родного Донца!



Эти стихи написал мой дед в 1962 году, когда впервые увидел донцовское Счастье среди песков, плантаций сосновой поросли и синего-синего неба. И город действительно рос и хорошел с каждым днем. У каждого тополя - свое имя. Тополь Таня, тополь Саша, тополь семьи Ивановских. Так энергетики украшали зеленью свой город. В буйстве роз и георгин, акаций и сирени Счастье лежал драгоценной жемчужиной в оправе из струй Донца и Айдара на темно-зеленом бархате лесов. Так было. И там далеко, за пределами города, мало кто верил, что есть город с именем Счастье, где всегда светло, тепло, где можно сколько хочешь напиться из автомата газировки и звонить по телефону совершенно бесплатно. Город, который каждое утро обходил мэр Щедрин и замечал неухоженную клумбу, случайный сор, за которые кто-то получал нагоняй.

Так было. Было так и ушло в прошлое. И наступило сегодня, в котором мы живем. Былое, похожее на сказку, осталось лишь воспоминанием, и я, глядя на мой город, все больше убеждаюсь, что как было здорово, если бы мы, население, смогли превратить его в город моей, нашей мечты. Мы не похожи на дедов и отцов, но мы же тоже мечтаем, мы тоже хотим жить, а не проживать, работать - не выживать. Все ведь начинается с мечты. Пускай бы новый ветер смел с земли убогие жилища с выцветшими обоями, устарелой мебелью и тараканами и в лучах светлого розового солнца возник бы город с разноцветными и абсолютно разными домами, где каждый будет жить в таком жилище, которое он сам себе придумает. Город будет похож на пирамиду, у подножья которой кроме рек, озер и лесов не встретишь ни одного автомобиля. Лишь травы, цветы и небо. На первом витке пирамиды - жилые дома. Здесь хватит места каждому, и каждый сможет, не мешая друг другу, отдохнуть в семье, либо остаться сам с собой. Следующий виток отдам детям. Детские библиотеки, спортивные площадки и стадионы, парки и игровые комплексы, космодром и др. Малыши живут здесь и учатся, путешествуют и набираются сил. Это самый лучший виток. Иначе и быть не может! Только дети могут громко спорить, говорить и кричать, умничая и дурачась.

Дальше - деловой сектор, виток взрослых. Здесь продумывается и решается проблема жизни города. Офисы и конторы, фирмы и производственные сооружения. Кстати, нигде не видно заводских труб и уродливых зданий цехов - все спрятано под землей либо закрыто специальными колпаками для того, чтобы в атмосферу не проникла ни одна струйка вредных газовых отходов. Все тщательно фильтруется, и мир дышит только чистым воздухом.

Следующий этап - мир супермаркетов, где после работы можно приобрести все, что нужно для каждодневной жизни человека.

А еще выше - комплекс здоровья. Там, попадая в руки врачей, в считанные минуты получишь данные о состоянии твоего здоровья и рекомендации по его нормализации. Тебя помещают в специальную камеру, где окутывает прозрачный голубой туман и сон. Через 10 минут человек выходит отдохнувший и в нормальном физическом состоянии.

А на самой верхушке пирамиды - мир развлечений и увлечений: театр и кино, "молекулярное" кафе и кафе желаний, туристические бары и стерео-гидро-аэродискотеки. Танцы в воде и воздухе - это же здорово! Здесь можно петь и танцевать на улице. И никто не посчитает тебя сумасшедшим. Просто людям весело.

В городе моей мечты не будет улиц Профсоюзных и имени ХХ. . . - х партсъездов, а площадь Роз и проспект Светланы сменяют улицы Теплого Ветра и Утренней Росы. . .

В городе моей мечты, городе Счастье, все будут счастливы, и счастья хватит на всех. И никто не будет обиженным.

Я так хочу.

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