Cочинение «Город моей мечты (32)»

Некоторые люди легко могут променять свой любимый город на какой-нибудь другой, более красивый, полный достопримечательностей. Но, что касается меня, то я ни за что не променяла бы свой родной город Луганск, в котором я родилась, на любую столицу мира.

Конечно, Луганск не самый первый город на свете, но, я думаю, отнюдь не самый последний. В первую очередь, я люблю Луганск за то, что я в нем родилась и в нем выросла. С Луганском у меня связано много воспоминаний. Наш город не самый маленький и в нем есть на что посмотреть. Но, на мой взгляд, Луганск должен разрастаться и развиваться, становиться более усовершенствованным. Мне бы хотелось, чтобы в Луганске было побольше зелени: деревьев, цветов, травы; побольше яркого солнечного света; я хочу, чтобы Луганск пестрил всеми цветами радуги, чтобы люди не хмурились, не плакали, не огорчались, чтобы на их лицах все время светились улыбки. Может быть, некоторым покажется, что это глупо, но мне хочется именно этого. Ведь красота города очень сильно зависит от его обитателей. Если жители городов будут все время улыбаться, то и сам город обретет веселый приветливый вид. В мире очень много красивых интересных городов, но если мы видим на улицах этих городов хмурящегося или плачущего человека, вся красота вдруг куда-то исчезает.

Мне бы хотелось, чтобы Луганск имел выход к морю, чтобы в нем строились хорошие пляжи для отдыха, чтобы люди в любой момент, когда им трудно, когда им плохо, когда у них проблемы, приходили на пляж и общались с морем. Оно ведь успокаивает.

Хотелось бы, чтобы в городе строилось побольше парков для детей, где они могли бы прийти, поиграть, покататься на аттракционах. Чтобы в этих парках люди могли прийти, посидеть, поесть мороженого, попить напитков. Чтобы у людей были средства купить это все. Но для этого нужно либо увеличить людям зарплату, либо понизить цены на продукты.

Я хотела бы, чтобы на улицах Луганска не сидели нищие старики и старушки, чтобы у всех были средства и собственная крыша над головой.

Хотелось бы, чтобы дети получали хорошее образование, чтобы образование было недорогим. Чтобы в больницах, куда ежедневно привозят больных, было хорошее обслуживание.

Порой в магазине или на рынке мы слышим, что человеку понравилась та или иная вещь, но у него не хватает денег, чтобы купить эту вещь. Или, например, в трамвае едут две маленьких девочки примерно одного возраста. Одна девочка ест пирожное, а вторая смотрит на нее с завистью, а ее родители не могут позволить себе купить ей пирожное, потому что у них нет денег. Мне эти ситуации не нравятся. Если бы я могла, я бы сделала так, чтобы у каждого ребенка в Луганске было то, что он хочет. Но я не могу этого сделать, а очень хотелось бы.

Мне бы хотелось, чтобы у пенсионеров Луганска не возникало таких проблем, как нехватка денег на хлеб, отключение газа или электричества за неуплату. Я бы хотела, чтобы к пенсионерам имели уважение младшие по возрасту люди. Особое уважение, мне кажется, заслужили ветераны войны. Скоро будет их праздник, и на этом празднике, хочется верить, эти самоотверженные люди, которые, можно сказать, дали нам вторую жизнь, получат много цветов и мы увидим на их глазах слезы радости. Ведь если бы не ветераны, не было бы сейчас нас. Поэтому я хочу, чтобы каждый год люди вспоминали об участниках Великой Отечественной войны, которые подставляли себя под пули ради нас, и чтобы все поздравляли ветеранов с их праздником и чествовали их.

Еще мне не нравится ситуация с транспортом в Луганске. Часто мы наблюдаем, как люди не могут сесть в автобус и им приходится ждать следующего или идти пешком уставшим престарелым людям с тяжелыми сумками. А как часто сталкиваемся мы с проблемой оплаты проезда. Заставляют оплачивать пенсионеров. Им не хватает на хлеб, а они должны за проезд платить или ходить пешком. Этого не должно быть.

Мне не нравится, что у нас в городе иногда совершаются преступления, грабежи. Почему мы не можем жить мирно? Мир большой, его хватит на всех!

Не нравится мне также ситуация с курением, алкоголем и наркотиками. Мне непонятно, почему люди травят жизнь не только себе, но и окружающим! Зачем нужна пропаганда вредных привычек? Ведь к плохому привыкнуть очень легко, а вот отвыкнуть гораздо сложнее.

Последнее время мне перестала нравиться телевизионная программа. Все время показывают триллеры, боевики. Неужели нельзя показать какую-либо комедию или детский школьный фильм!

Мне бы хотелось жить в чистом, аккуратном городе, где на дороге не валяется мусор, где каждый день убирают дворники. Чтобы можно было утром встать, посмотреть в окно и улыбнуться.

Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе было побольше фонтанов, чтобы они своим веселым журчанием и разноцветными брызгами заполнили просторы Луганска.

Я хотела бы, чтобы все люди были на равных! Чтобы они всегда улыбались! Чтобы для них всегда светило солнце и тучи не заволакивали небесны свод темнотой! Тогда бы это был город моей мечты. Эта мечта исполнима. Если бы люди задумались над этим и подумали, что можно сделать, они бы, я уверена, обязательно нашли выход.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--