Cочинение «Город моей мечты (33)»

Города, как и люди. У каждого своя история, своя судьба, свой характер.

Когда живёшь много лет в одном городе, привыкаешь к нему. Многое воспринимаешь привычно,мол, так и должно быть. Но, когда ненадолго уезжаешь в другую местность, то невольно возникают сравнения. Причём это происходит даже подсознательно. Всё лучшее, что есть в другом городе, переносишь мысленно в родной. И становится обидно, когда твой город уступает увиденному.

Но ведь всё зависит от нас, жителей. Легче всего критиковать. А это ни к чему не обязывает. Как судят о людях по их делах, так и о городах складывается впечатление по людям, которые в них проживают. Можно взять самое лучшее из увиденного в другом городе и реализовать в родном. Но и, кроме того, ещё помечтать, пофантазировать.

Каждому городу свойственна своя красота. А её неотъемлемой частью является чистота. Поэтому становится обидно, когда люди выбрасывают мусор на улицах. И всё представление для приезжих о городе тускнеет при виде пустых бутылок, пачек сигарет, за исключением тех улиц, где прошлась метла дворника.

Я бы хотела видеть свой город чистым и красивым. Ведь только мы, горожане, можем решить такую проблему, как загрязнение окружающей среды. Но ведь многих жителей это не волнует, и они не беспокоятся о процветании своего города. Ведь порой мы так спешим, что не замечаем, как бывает чудесно вокруг. Мне очень нравится сидеть в парке и наблюдать за тем, как пробуждается природа от зимнего сна. Я думаю, у каждого человека есть места, с которыми у него связаны свои воспоминания, поэтому они оказываются нам очень дороги.

С каждым годом экологическая ситуация в стране становится всё хуже и хуже. Это сильно влияет как на человека, так и на окружающую среду. Выходя на улицу, мы дышим токсинами. А как ведь хочется вдохнуть всей грудью свежий, чистый воздух. Это очень печалит меня, и я бы очень хотела, чтобы экология со временем улучшилась.

Я бы хотела видеть больше улыбок на лицах горожан. Да, сейчас нелёгкое время. Многого не хватает нам в материальном плане. Мне становится страшно, когда я задумываюсь о том, что ожидает меня в будущем. Найду ли я себе хорошую работу? Будут ли мои дети обеспечены? Ведь сейчас очень трудно найти приличную работу. Людям, имеющим высшее образование, не могут ничего предложить. Я считаю, что эту проблему вправе решать администрация города. А нужно ли мне говорить о материальном положении шахтёров, учителей, врачей? Выделяя мизерные зарплаты, государство не может даже выдавать их вовремя. В наше время много проблем сводится к деньгам. Часто настроение людей зависит от бытовых условий. Я часто сталкиваюсь с нервными, раздражительными людьми как в транспорте, так и в общественных местах. Мне кажется, большинство из них утомлены безденежьем и безработицей. Если эту проблему решить, я думаю, на многих лицах наших горожан засверкают улыбки. Но больше всего мы теряем от непонимания друг друга, от дефицита человеческого общения.

Хочу, чтобы город моей мечты был зелёный, уютный, чистый. Очень многое зависит от нас, жителей. Чистый город начинается с подъезда, в котором ты живёшь, с улицы, по которой идёшь в школу. Хотелось бы сказать о работе транспорта. Как переполнены автобусы, троллейбусы в часы пик!

Работоспособность, отдача людей зависит и от того, как они добираются на работу.

Ещё мне бы хотелось, чтобы побольше было мест отдыха. Это и парки, и небольшие скверики, где можно погулять.

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