Cочинение «Город моей мечты (34)»

Плечом раздвинув горы,

Тесня зеленый лес,

Здесь вырос целый город

Невиданных чудес.

Над ним такое небо,

Ты только погляди!

И если ты здесь не был -

Вся сказка впереди!



Иногда я думаю о том, каким должен быть город моей мечты. На мой взгляд, это город, в котором царствует Любовь, Понимание и Забота. "Под небом голубым есть город золотой. . . " Как удивительно подходят эти слова к городу моих мечтаний!

Я часто вижу один и тот же сон: как брожу по старым тихим улочкам Луганска, смотрю на безупречную лазурь неба, вслушиваюсь в прекрасное пение птиц, дышу чистым воздухом. . . И на душе у меня легко и спокойно. Таков город моей мечты! Город с чистыми улицами, домами, с приветливыми жителями и чарующей атмосферой. Город будущего можно нарисовать, выразить в музыке, о нем можно написать. Но увидеть его наяву, почувствовать себя в нем уютно под силу далеко не каждому.

Город моей мечты - это город, где смеются дети, улыбаются взрослые и радуются старики. Это город, где "без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости". Город, в котором созданы условия для отдыха детей, пожилых людей, молодежи: есть бассейны, парки, аллеи, на улицах растут цветы, и зеленая трава пушистее и мягче, чем мех. Цветы. . . Как нужны они городу моей мечты. Ведь цветы - это символ вечной юности и любви. Эту истину подтверждают слова старой песни:

В городах, где зимою не видно зари,

Где за крышами спят холода,

По весне, словно добрые духи земли,

Прорастают цветы сквозь асфальт.

От того ль, что загадка какая-то есть

На земле у любой красоты,

От того ль, что родился и вырос я здесь,

Я люблю городские цветы.

Вот опять я кричу вам

Сквозь грохот и дым.

Городские цветы, городские цветы,

Навсегда завладели вы сердцем моим.





Город моей мечты - это город, где его жителям предоставлена возможность выбора: в какое учебное заведение поступать, где удобнее работать, в какой больнице лучше лечиться. . .

Город моей мечты - это город, известный во всем мире не только своими промышленными предприятиями, но и жителями, прославившими его. Город, где нет преступности, нравственной деградации и невежества.

"Не вращайте глобус, вы не найдете, на планете Земля" такого города не отыскать. Это всего лишь фантастическая картина, воплотить которую в жизнь почти невозможно". А может быть, возможно? Необходимы желание, упорный труд и вера в успех - и тогда все получится!

Конечно, сейчас Луганск - это далеко не идеальный город. Он, с его богатой многолетней историей, превратился в город, на улицах которого появилось так много "торгашей" и нищих. О таком ли будущем для него мечтали наши знаменитые земляки - В. Даль, К. Ворошилов, А. Холодилин, В. Шевченко, В. Гаевой? Все они отдали свои лучшие годы для процветания Луганска.

Сейчас в этом мире "купли-продажи" очень трудно "пробиться" людям, истинным патриотам, жаждущим лучшей жизни для нашего города. Многие в наше время даже не замечают, во что превратился их родной Луганск - город, в котором жили их предки, живут они и будут жить их дети. Какое же будущее мы оставим нашим потомкам? Полуразоренный город с высоким уровнем преступности и низким национально-культурным самосознанием. А ведь мы живем в ХХ1 веке, третьем тысячелетии, ознаменовавшим начало эры мирового прогресса и высокой культуры.

Для того чтобы оставить достойное наследство нашим детям, нужно стремиться решать экономические, социальные, экологические проблемы города, тем самым улучшая его демографическое состояние. Конечно, город мечты не может жить по велению волшебной палочки, его нужно пытаться создать своими руками. И, стараясь, возможно, мы достигнем заветной цели - построить город наших мечтаний.



Город над Луганью,

Город мой родной!

Где бы ни была я,

Ты всегда со мной!



Все мы - граждане Вселенной. И как тут не вспомнить "твердое правило" Маленького принца, подходящее для каждого дома, двора, улицы и всего города: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету".

Завершая размышления о судьбе родного города, я искренне хочу посвятить ему следующие строки:



Лугами город наш прославился издревле

У тихой речки, что Луганью мы зовем.

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