Cочинение «Город моей мечты (35)»

Куда бы не стремились наши честолюбивые фантазии о блистательных странах, якобы ждущих нас, чтобы обогатить, всех нас ограничивает признательность родине, а в особенности нашему городу. Я не знаю человека, сердце которого не было бы хоть отчасти наполнено нежностью к городу, воздух которого был первым в его легких. Несмотря на то, что в мире нет ничего идеального, городов тоже, но все же самый великолепный город- гигант не заменит того, что ближе сердцу, того, что было первым в жизни. Мне кажется, что человек запоминает лучше всего то, что видит впервые в жизни: человека, выпустившего его в этот мир и услышавшего его первый крик, ознаменовавший его приход в жизнь, а также улицу, на которую вынесли младенца, может, и не слишком примечательную, но все же родную и первую в жизни.

Я очень хорошо помню гордость и чувство самоуважения, переполнившие меня, когда я четырехлетним ребенком узнала, что живу в городе, который называется Луганск, и что этот город не принадлежит никому, но принадлежит всем, поэтому он и мой тоже. Будучи весьма любопытным ребенком, я уже в раннем возрасте постоянно пыталась узнать больше о городе, принадлежащем всем нам. Хоть я не была еще в состоянии до конца, по-взрослому, познакомиться со своим городом, я все же очень люблю его, потому что я считаю, что город, где столько интересных мест, где я шаг за шагом познавала этот сложный и многоликий мир, не может быть хуже других городов.

Позже, на пути взросления я однажды осознала, что мне свыше даровано то, чего многие. очень многие люди лишены: некоторые из них воспитывались вдали от их родных мест, а многие даже не знают, воспоминания о чем мелькают в их снах, бесследно исчезая под утро и лишь оставляя в душе желание вспомнить сон и печаль из-за потери. Тогда я поняла, что мне досталось то, что другие придумывают, но чаще всего не находят, - мечта. Я была рада этому и еще больше рада тому, что поняла это. Я сделала эти выводы, попробовав пофантазировать и создать город, который был бы воплощением моих мечтаний. Тогда я поняла, что за мечтой (по крайней мере, моей) не надо далеко ходить, ведь моя мечта --это самое первое, новое и прекрасное, что было у меня в жизни. Все это было здесь, здесь я испытала первые радости и горести, здесь я познала родительскую любовь, нашла первых друзей, приобрела первый жизненный опыт и все, что есть у меня сейчас - все знаменательное в моей пока еще короткой жизни происходило здесь, в Луганске. Понимаю, что наш город меньше многих центров, и в нем нет и половины чудес, которые восхищают и привлекаю жителей планеты, но есть в нем что-то, что привлекает сильнее небоскребов и пирамид. Только человек, получивший все от города, в котором родился, может понять меня.

Уже позже, все больше понимая мир, я начала видеть, почему многие луганчане считают их город далеким от совершенства. Как любой дом, полный жителей, он не может всегда быть в порядке и всегда и всем обеспечивать необходимое. Просто многие люди, видя, что Луганск в беде, не пытаются помочь ему, а лишь обвиняют его в том, что все плохо. Конечно, все понимают, что город находится в плохом состоянии, но, к несчастью, в Луганске сейчас очень много эгоистов, которые считают, что они не обязаны ничем их городу. Они каждый день ходят по его земле, дышат его воздухом, смотрят на его небо, оставляют на его улицах не самые лучшие вещи и в то же время не считают, что необходимо что-то делать. Мне кажется, что, если бы все жители Луганска поняли, что будущее их города в их руках и попытались что-нибудь сделать, все можно было бы изменить к лучшему. Мне больно видеть, как люди, не находя ничего прекрасного в Луганске, обращаются к другим городам. Мне иногда кажется, что я одна понимаю, что надо не отвергать город, а делать все возможное для того, чтобы он в будущем не был отвергнут.

Некоторые могут подумать, что я пытаюсь замкнуть себя в Луганске, только и занимаясь тем, что превознося его. Вынуждена заверить этих людей, что это абсолютно не так - я абсолютно трезво смотрю на свой родной город, поэтому могу заметить как недостатки, так и преимущества Луганска. Но я, в отличие от людей, лишь сетующих на судьбу, пытаюсь найти какой-нибудь выход, поскольку город моей мечты на данный момент представляет собой не слишком приглядную мечту. Но я очень хочу, чтобы луганчане поняли, что им еще предстоит жить в этом городе и хотя бы по этой причине делать все, чтобы улучшить место проживания. Надеюсь, все вскоре поймут: чтобы жить в городе их мечты необходимо создать этот город собственными руками, отдать ему долг, или отплатить ему тем же, чем он платил им долгие годы.

Поскольку я люблю все новое, я буду путешествовать, и я уверена, что увижу множество городов, достойных восхищения, но я уверена, что не полюблю ни один город так, как город моей мечты.