Cочинение «Город моей мечты (36)»

Я знаю, город будет. . .

Маяковский



Давайте сейчас на несколько мгновений забудем о проблемах нашей быстротечной жизни и вспомним о том, какими мы были в детстве, о чем мечтали, как было здорово жить в мире сказок, добра, которое всегда побеждает зло, как интересно было из каждой, для взрослого человека обыденной, вещи создавать с помощью своей фантазии чудеса, быть на сто процентов уверенными, что существуют и волшебная палочка, и золотая рыбка, а где-то в цветочных городах живут принцы и принцессы. Как забавно представлять себе жизнь кузнечиков и бабочек, для которых трава - это дремучий лес. а обычная лужа - океан, для преодоления вод которого нужен большой корабль, построенный муравьями-трудягами. Да чего только мы не придумывали! И, я думаю, поэтому детство называют самым счастливым временем жизни.

Ребенок смотрит на мир большими светлыми глазами, радуется и удивляется всему так искренне, думает совсем по-другому. Он представляет себе серые дома города пряничными домиками, речку, заросшую камышами, в которых квакают надоевшие взрослым противные лягушки, - огромным водным царством, где живет царь со своими дочками-русалками, а лягушки не просто квакают, а поют свои песенки, чтобы веселить других речных обитателей. . .

Не правда ли, хочется нам вернуться в этот мир надежд и грез? Хочется хоть день пожить той беззаботной жизнью в сказочном цветочном городке с огромными дворцами и добрыми улыбчивыми прохожими на улицах. А как это сделать? Разве такое возможно? А почему бы и нет! Я уверена, что есть такие взрослые, оставшиеся в душе детьми и желающие украсить свой родной город необычными парками, в которых будет много веселых аттракционов, воздушных шаров, бесплатного мороженого и мягких игрушек (казалось бы, так прозаично, но все же дети это любят), фонтанов, цветов и, конечно же, любимых героев из детских книг и мультфильмов. Иначе как бы возник знаменитый Дисней Лэнд, куда мечтают попасть не только дети, но и взрослые? Да, там очень здорово, но эта сказка далеко. А ведь можно и в Луганске создать что-то подобное, нужно только сильно этого захотеть и приложить усилия для достижения цели. Мечты сбываются тогда, когда ты очень сильно хочешь, чтобы они сбылись. . .

Итак, в Луганске уже есть свой Дисней Лэнд. И это все? Это и есть город моей мечты? Конечно, нет! Ведь нельзя же забывать об улицах, на которых мы живем. Я, конечно же, рада, что в моем любимом городе сейчас открывают большие супермаркеты, строят новые современные здания с зеркальными окнами и вводят прочие новшества. Но я не хочу, чтобы Луганск стал прототипом Нью-Йорка, состоящего из одних небоскребов, шумных улиц, переполненных транспортом. Я хочу. чтобы он собрал все самое лучшее со всех участков планеты, но остался неповторимым городом над Луганью. Пусть мой город будет состоять из крошечных районов, в каждом из которых будет что-то необычное. Пусть наряду с "серьезными" улицами, где кипит работа и деловая жизнь, будут существовать улицы с яркими, разноцветными домами, необычными по своей конфигурации. Их будут окружать не надоевшие мне заборы из ржавеющего металла, а зеленые декоративные кустарники в форме животных или каких0нибудь геометрических фигур и цветы. На них не будет машин - их заполнят играющие дети и катающиеся на велосипедах и роликовых коньках подростки. Пусть эти улицы - продолжение праздника, а не серые будни. . .

Мне очень нравится старая часть Луганска с ее тихими зелеными аллеями и моими любимыми, как я их называю, "ажурными" скамьями. Здесь время как бы замедляет ход, и ты чувствуешь умиротворение и спокойствие, ты действительно отдыхаешь под шум листвы величественных деревьев. Да, это старая часть города, но это не значит, что она должна быть увядающей и отмирающей его частью. По-моему, наоборот, нужно стараться сберечь ее. дать возможность тем милым домикам, в которых живет наша история, жить как можно дольше: реконструировать их, но ни в коем случае не делать их похожими на серые обычные здания, а оставлять в них те же детали, которые будут напоминать нам о прошлом веке.

В городе моей мечты есть много живописных мест, где люди проводят свободное время, общаются, устраивают пикники. И самое лучшее место для уикэндов - это берега шумной реки с чистой прохладной водой, заросшие зеленой душистой травой. Летом здесь всегда много рыбаков и детворы, которая строит шалаши и устраивает всевозможные соревнования и игры. . .

Я мечтаю о том, чтобы в городе моем не было бездомных кошек и собак, нищих людей, мусора и грязи, преступников и подлых людей, не было ничего того, что огорчает меня. Мой город живет под мирным небом, купаясь в золотых лучах солнца. Здесь нет места злу и ненависти: он - воплощение Добра и Света!