Cочинение «Город моей мечты (37)»
За окном льет дождь. Серые тучи плотной пеленой закрывают небо. Иногда темное небо разрывают золотистые молнии, оглушительно гремит гром. Поникшие ветки, разноцветные зонты, пузырящиеся лужи. Неуютно. . . На душе также неспокойно. Я сажусь за стол, зажигаю свечу, закрываю глаза. Слышится гром, монотонно стучит дождь, тихо потрескивает фитилек. Я мечтаю. Мечты уносят меня далеко-далеко в несуществующий город. . .
Передо мной возвышаются огромные дома с каменными балконами, украшенными причудливыми барельефами. Направо и налево, насколько хватает глаз, простираются сады и скверы. В городе, по-видимому, весна: отовсюду несется медовый запах цветущих яблонь, черемухи, вишен. Молодая зелень абрикосов перемежается с нежными бело-розовыми цветками. Даже ветер пахнет чем-то теплым. Воздух так чист и светел, что от него кружится голова.
Слева над деревьями возвышаются золотые купола церкви. Все кусты в сквере были аккуратно подстрижены в виде зверей, птиц и диковинных цветов. В тени деревьев стояли лавочки, окрашенные в сине-серые, спокойные тона. На них сидели пожилые люди, а рядом в огромных "грибках-песочницах" играли дети. Отовсюду раздавался звонкий детский смех. А какая музыка может быть приятнее?
Конечно, сквер был прекрасен, но лицом города является его центр. Я решила взглянуть на него и вернулась туда, откуда начала свой путь. Основной поток людей направлялся влево. Они спускались вниз и исчезали под землей. "Метро", - догадалась я и поспешила за людьми. Я зашла в вагон и села на мягкое сиденье. Приятный женский голос объявил, что следующая остановка - улица Центральная. Очевидно, это и было то, что мне нужно. Поезд разгонялся плавно. Мы выехали на поверхность. Несмотря на большую скорость, я смогла отлично разглядеть город. Многоэтажные дома закончились. Теперь справа и слева стояли большие особняки. Заборы были живописно раскрашены и служили скорее украшением, чем защитой дома. Дома были открыты для всех. Очевидно, этим людям было некого и нечего бояться. Поезд плавно сбросил скорость, и мы остановились. Я вышла и огляделась. Улица была заполнена людьми. Они деловито мыли улицу. Похоже, уборка была в самом разгаре. Я едва успела отскочить в сторону, когда мимо меня медленно проехала машина. Люди встали на тротуары. Где-то возле колес машины были установлены шланги, из которых били на асфальт струи воды. Как только машина уехала, люди взяли швабры и стали мыть дорогу и тротуары.
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