Cочинение «Город моей мечты (38)»

Я люблю город, в котором живу. Здесь я родилась, здесь живут мои родители, мой брат, дедушка, бабушка, мои друзья, одноклассники, люди, которых я уважаю и люблю.

Мне нравится район, где расположен мой дом, моя школа. Я люблю гулять в скверах и парках, мне нравится летом выезжать на берег Северского Донца.

В этом году я стала учиться в СОШ № 2, и мне очень нравится моя школа. Хотя внешне я не умею проявлять чувства, но в душе с большим уважением отношусь ко всем людям, которые меня обучают, воспитывают, стараются сделать образованнее, интеллигентные. Даже я сама почувствовала, насколько глубокими могут быть знания по отдельным вопросам, если внимательно и сосредоточенно работать под руководством учителя.

Наш город нельзя сравнивать со столицей Украины, России и других государств. Это небольшой областной центр. В Луганске до недавнего времени была хорошо развита сеть промышленных предприятий, которые обеспечивали своей продукцией не только жителей Луганска и области, но изделия луганчан были известны далеко за пределами Донбасса. В настоящее время наш город, как и все города в Украине, переживает экономический и политический кризисы. Но ничего в мире не бывает бесконечным. Все, что имеет начало, имеет конец. Придет конец и кризисным состояниям в Украине.

Если город Луганск считать в будущем городом моей мечты, то я приложила бы все усилия для того, чтобы радостно и уютно жилось всем жителям Луганска. Прежде всего, я обратила бы внимание на обеспечивание каждого человека заработком. А для этого я спроектировала бы объединение всех предприятий (промышленных и сельскохозяйственных) в единое целое. Все предприятия должны выпускать окончательный продукт самого высокого качества, используя для этого местное сырье, или осуществив связь с другими областями Украины. Чтобы осуществить это, надо на старых предприятиях использовать новейшее оборудование, разработку которых я бы заказала научным учреждениям Украины. Это дало бы толчок для развития национальной науки, и было бы значительно дешевле для города.

В городе моей мечты не должно быть мошенничества и обмана жителей со стороны властных структур. Как можно объяснить, что плату за пользование лифтом начисляют не от количества жильцов, а от количества квадратных метров в квартире? Разве квадратные метры балкона, коридора, ванной пользуются лифтом? Или уборка двора и вывоз мусора, которые оплачиваются жильцами по этому же принципу. Разве квадратные метры мусорят во дворе? А оплата за отопление квартир, которую начисляют круглый год? Ведь всем известно, что отопление в общей сумме дней не превышает трех месяцев в году. А в самые холодные месяцы (декабрь, январь, февраль) отопление отключают на бесконечные ремонты сети, а оплату взимают независимо от оказанной услуги.

В городе моей мечты не может быть такого мошенничества отдельных руководящих лиц по отношению ко всем людям.

В последние годы в Луганске, как никогда прежде, появилось огромное количество безработных, нищих, бомжей, алкоголиков. В городе моей мечты такого явления не может быть. Для бездомных, беспризорных детей для нищих стариков и калек должны быть созданы социальные дома, учреждения, школы. Для отбывших наказание преступников должны быть созданы или специальные поселки, где они могли бы жить и зарабатывать честным путем себе на содержание, или они должны быть обеспечены любой работой. Сейчас даже профессионалы не могут найти работу и обеспечивать себя и семью.

В городе моей мечты не может быть произвола ни в каких сферах жизни. Власть, собственность, производственные отношения, образование, медицина и другие отношения должны быть урегулированы так, чтобы это, по возможности, удовлетворяло все слои общества.

Перестройка в нашей стране, предположительно, осуществляется на основе рыночных отношений. Но правомерно ли, чтобы один и тот же товар продавался в разных концах города с разрывом в цене от 50 до 100 процентов? На основные продукты питания, медикаменты, учебники, необходимую одежду и обувь цены должны регулироваться и регламентироваться так, чтобы их могли приобрести самые бедные люди в городе.

Английский политолог и философ семнадцатого века Спенсер утверждал, что любое общество проходит такие стадии развития: рождается, развивается, стареет и исчезает. По Спенсеру политики нужны лишь для того, чтобы регулировать жизнь в государстве, регионе, городе таким образом, чтобы не было бедных, все общество состояло из обеспеченных людей, а богатые были ответственны за то, чтобы не появлялись бедные и нищие.

В городе моей мечты не должно быть заброшенных предприятий и тысяч безработных, не должно быть грязных, покрытых мусором, улиц, дворов, транспортных остановок. В школах не должно быть переполненных классов и не обеспеченных, материально угнетенных своим положением учителей. Именно школы нужно обеспечить современным оборудованием, качественными учебными пособиями, техническими средствами. Все это должно обновляться систематически каждые пять лет. При изучении любого предмета вся наглядность и другие средства обучения должны соответствовать последним программам.

Так случилось, что мне пришлось побывать в нескольких городах. Я была в столице Боливии Ла-Пас, в испанском городе Валенсия, в столице Украины - Киеве. Каждый из этих городов имеет свои привлекательные черты: своеобразную архитектуру, культурные центры, географическое положение. В каждом из них приятно пожить немного, но всю свою жизнь я хотела бы прожить в Луганске. Я бы очень хотела, чтобы в моем городе как можно скорее появились среди руководителей умные, образованные, интеллигентные люди, которые направили бы свой талант и свое уменье на создание города моей мечты. Хочется, чтобы корыстные, эгоистичные, амбициозные руководители побыстрее уступили место талантливым и бескорыстным деятелям, которые обеспечат прекрасное будущее городу и его жителям и сделают Луганск городом моей мечты.