Cочинение «Город моей мечты (39)»

Влажная роза опять распустилась в тумане.

Счастье осталось на кончике языка.

Рубоко Шо



Город моей мечты?. .

Ну что же я могу сказать? А что от меня ожидают услышать?

Город моей мечты где-то далеко-далеко, за полями, лесами, морями, горами и, наверное, даже за самим небом. Он там, куда лишь иногда долетает редкая птица романтических, несбыточных, нежно-розовых мечтаний, купаясь в легких лепестках колыбели ночных сновидений. . .

Город моей мечты. . . Да, его нет на карте, и он никогда не будет на нее нанесен, но он есть! И у каждого он свой! Кто-то мечтает о шоколадных стенах роскошных особняков и сахарных лошадках, непринужденно отбивающих такт небесной музыки по мармеладным дорожкам. Мой сосед ежедневно лицезреет во сне горы золотых песков, камней и драгоценностей, спрятанных в огромном дворце, окруженном цепью всяких слуг, огромного роста с не обремененным интеллектом,

готовыми снести голову всякому, кто позарится на его богатство. И, наверное, дело даже не в самом золоте и алмазах, дело во власти, которую получаешь благодаря всему этому. Да, много примеров можно привести: Петька хочет плюшевого мишку, Люська - новую квартиру. Анька - принца. . . а Васька хочет маковое поле да и гору одноразовых шприцев. . . И как ни прискорбно это осознавать, но. . . такова жестокая, жизненная богиня всех трезвых умов, прочно засевшая на латаном цинковом троне в глубинах их сознания, жестокая-жестокая Реальность. Таким образом и дальше можно очень долго рассуждать на тему идеального города: идеальная, экономия, идеальные социальные отношения, идеальный закон, идеальное его исполнение, идеальные люди. . . Перечисляя дальше, можно просто сойти с ума, получив в результате сложнейших математически-логических преобразований, так явно граничащих с безумием научной фантастики, в качестве частного своего рода "Утопию" для заурядных граждан идеального города и, наверное, тогда уже идеальной страны. Ну а если подумать еще совсем чуть-чуть тогда уже слабенько "доходит", что и ты, в общем-то, тоже живешь в совсем неплохом городе. Свои достоинства, свои недостатки - все как у всех, но, по-моему, в этом и есть извечный секрет идеала. Но речь идет о моем и только моем городе, и только моей мечте.

Итак. Моя "птица" летит туда, где нет ничего сверхъестественного. Там есть и добрые, и злые, и маленькие, и большие, и красивые, и уроды, и ласковые, и жестокие, и сильные, и слабые, и умные, и глупые. . . Нет, пожалуй, я сделаю небольшое исключение, для моей "Утопии", это нечто из области фантастики, но глупости и несправедливости в моем городе будет немного поменьше, чем в реальном мире. А еще там не будет пустоты. . .

. . . Город идеален в своей простоте прекрасных детских мечтаний и размытых шаблонов нереальной красоты. В нем земля горяча, как чувства влюбленных, а небо чистое, словно душа ребенка. А когда ночью смотришь на его чистый, темно-темно синий свод, подчас граничащий с блестящим черным, острые уголки ярко-голубых и белых блестящих звезд осторожно покалывают все твое сердце. О, эта ночь! В моем городе она не такая, как везде. Небо черное, покрытое оспинами звезд, заглядывает в твои самые сокровенные мысли, в каждый уголок подсознания своим единственным, и то подбитым глазом - Луной. Ночь стоит тут же и, стремясь не отстать от своей подруги, высунув от усердия кончик языка и тяжело дыша, всматриваешься в темноту густого леса, окружающего тебя со всех сторон.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--