Cочинение «Город моей мечты (4)»

Хорошо, что нам дали возможность высказаться письменно, пусть это даже будет называться итоговым сочинением. Хорошо, потому что можешь спокойно все взвесить, обдумать, ответить своим оппонентам, даже если спорил с ними мысленно. Хорошо, что именно мы, выпускники, имеем шанс высказаться теперь, когда споим на пороге новой самостоятельной жизни. Наверное, сейчас именно в наших руках будущее нашего государства, и нам предстоит возложить на себя ответственность за дальнейшую жизнь нашего народа.

Род, родители, родные, родить, урожай, родник, родина. . . Какой нерушимой связью соединены навеки эти слова!

Когда к нам приходит чувство родины? Ощущение того, что ты - частица единого целого, того, что зовется народом, историей, культурой, языком? Частица, неповторимая и неразрывно слитая с этим большим, как капля с океаном.

Ко мне это ощущение приходит, когда еду в автобусе по улицам родного города. Хочется выйти на каждой остановке и оглядеться, понять эту стремительно несущуюся за окнами автобуса жизнь, понять, что роднит меня со множеством незнакомых людей, именуемых луганчанами.

Луганск. . . А сколько замечательного таит в себе это простое слово для каждого, кто здесь родился и вырос, кто сделал свои первые шаги по улицам этого города! Здесь знаком каждый уголок, каждая улочка, каждое дерево, и память об этом всем хранит сердце каждого жителя.

Самые ранние воспоминания детства для меня связаны с Луганском. Пасмурный день, мы с бабушкой торопимся укрыться от моросящего дождика, забегаем в ближайший подъезд, и вот бабушка начинает мне что-то рассказывать, указывая на все ближайшие строения. Старые дома, почта, магазин, автобусная остановка, гудок трамвая, спешащие пешеходы. . . и постепенно в своем воображении ребенок рисует картину города - города его мечты.

Я уже не помню, о чем мечтала тогда, какой город был для меня идеалом, но я знаю, чего хочу сейчас.

Обретя подлинную независимость, мой народ строит новое государство, основанное на принципах соборности, демократии, гуманизма. Не все сразу получается, в тяжелом состоянии экономика, наука, культура, просвещение. В таких условиях тяжело иметь свои принципы, строго следовать своему идеалу. Но меня восхищает нынешняя молодежь, которая умет веселиться, находит силы учиться, работать, не падать духом. Наверное, потому, что сам наш Луганск создает нам соответствующие условия, настроение, атмосферу доброжелательности и тепла.

Замечательно, что в праздничные дни на городской площади перед Русским драматическим театром проводятся развлекательные мероприятия, что способствует скоплению жителей города. Вся молодежь развлекается, веселится, отдыхает.

"Единственная настоящая роскошь - это роскошь человеческого общения", - писал Антуан Сент-Экзюпери. Я с ним вполне согласна. Мне кажется, что люди никогда не ощущали такой острой потребности в общении, в участии, как в наше время. И именно такие праздничные вечера, которые часто дарит нам наш Луганск, дают нам возможность найти единомышленников, насладиться их общением. Человек не может жить вне общества себе подобных , он перестает быть человеком.

Да что там праздничные вечера. А сколько у нас замечательных, уютных кафе, заводных дискотек и других молодежных заведений! Да, все упирается в деньги, но ведь, на мой взгляд, у нас есть возможность заработать их в Луганске.

Во-первых, что очень важно, в Луганске у каждого выпускника есть шанс получить любую профессию на его усмотрение. Но тогда стоит вопрос, что же выбрать в жизни. Ведь только профтехучилища предлагают более тысячи профессий, а вузы, техникумы - еще больше. Понятно, что, оказавшись перед выбором, мы теряемся, часто выбираем то, что несоразмерно с нашими способностями, возможностями. А это, оказывается, наносит ущерб не только нам лично, но и государству. Выгодно и мне, и государству, если я на своем рабочем месте достигну высоты, а брать самые высокие вершины доступно лишь тому, кто трудится с интересом, увлеченно.

А как найти себя? Сейчас я занимаюсь на подготовительных курсах в Восточно-украинском государственном университете на экономическом отделении. И теперь я понимаю, что это совсем не то, что я себе представляла еще год назад. Эти занятия гораздо интереснее для меня, увлекательнее. Теперь я знаю, что именно здесь хочу продолжить свое обучение. Но большая часть моих одноклассников еще не определилась с выбором профессии. Потому я считаю, что хорошо было бы открыть в Луганске специальный центр, где выпускники в течение одиннадцатого класса могли бы получать консультации по поводу интересующих профессий, посещать занятия, имеющие профессиональный уклон. Пусть выпускник пять раз за год изменит свой выбор, но в конце концов он выберет именно ту профессию, где наиболее ярко сможет проявить себя.

Говорят, сейчас нет необходимости в рабочих, нет вакансий. А я считаю, что профессионалы нужны всегда.

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