Cочинение «Город моей мечты (40)»

Для меня Луганск - это не только обычный город на востоке Украины - это город, где я родилась. Да и не только родилась, здесь проходило моё детство, отрочество, здесь я живу сейчас и собираюсь жить всю свою жизнь. И не только потому, что меня в другом городе никто не ждет, а потому, что я живу с ним совместной жизнью. Я разделяю с моим Луганском все: не только радости (праздники, юбилеи, фейерверки), но и горести (загрязненные улицы, забитые до отказа мусорные баки). Да, уехать куда-нибудь из города - хороший выход, но что будет, если все граждане начнут переселяться в другие, более лучшие города? Ведь нашему городу, кроме нас, никто не поможет! Да и кому, собственно, он нужен? Только мы в ответе за него и делаем его таким, каким хотим его видеть. Так вот, давайте маленькими шагами вверх делать город нашей мечты.

Во-первых, нам нужен хороший руководитель (мэр города, как принято называть). Почему мы всегда жалуемся на нашу власть потом, после того, как сами ее выбираем? Сколько людей, столько и мнений: " Да, власть сейчас думает не о городе, а о толщине своих кошельков. . . ", - говорят одни. " Да сколько же это будет еще продолжаться?" - гневно вопрошают другие.

Да ровно столько, сколько вы сами этого захотите! Все в наших руках, так давайте не плыть по течению, а действовать. Сколько можно терпеть постоянные повышения цен, в то время как зарплата почему-то не повышается? А эта окружающая нас обстановка! Разве вам не надоело зимой ходить по не чищенным от снега тротуарам, а весной вдыхать ароматы прошлогодних запрелых листьев? "На это нет средств. Есть дела поважнее!" - скажут нам. Конечно, у них всегда есть какие-то важные дела, они их всегда делают, делают, только вот работы их почему-то не видно. Но, ведь, если власть не выполняет своих обязанностей, то это не власть, а одно название. А вот в своих предвыборных буклетах все такие хорошие, честные и порядочные. Куда же деваются эти их качества потом? Обманули, получается. . .

И если все-таки мы собрались создать город нашей мечты, то не побоимся и второго правила. Необходимо восстанавливать бывшие качества Луганска: многочисленные заводы, фабрики, на которых всегда производили качественную продукцию. А что мы видим сейчас? Государственные магазины можно пересчитать на пальцах, да и заходить в них особо не хочется, остались одни частные. Все бы хорошо, да вот только раньше магазины строились для людей, а сейчас строятся для себя и собственных благ.

" А где же подевались ваши знаменитые заводы?" - может спросить кто-то из приезжих. А, что им отвечать? Да и стоит ли, если мы не раз видели, как нормальные, трудоспособные мужчины проводят время в пивбарах, в то время как эти самые заводы пустуют и постепенно разваливаются? Конечно, бизнесменам выгодно открывать свои частные предприятия, набирать в них своих знакомых и хорошо жить. А что же делать нам? Опять плыть по течению, надеясь на удачу? Поэтому нужно знать и третье правило: никто, кроме нас, не восстановит падший город. И я считаю, что если последовать этим несложным правилам, то мы, наконец, добьёмся города нашей мечты!