Cочинение «Город моей мечты (41)»

Я люблю мечтать. Когда я был маленький, мои мечты были сказочными и смешными, но я взрослею, и мечты становятся приземленными и серьезными.

. . . Раннее утро. Пора вставать, но я не хочу вылезать из-под одеяла, потому что в квартире холодно. В городе моей мечты в домах всегда тепло. К примеру, в Англии в каждом доме своя мини-котельная, захотел, включил. . .

Скорей шагаю в ванную, где кран встречает меня ледяными брызгами, а в городе моей мечты можно зимой и летом принимать теплый душ, пить воду прямо из крана, не боясь инфекции и грязи, что засорит мой организм, не боясь отравиться хлором и не вздрагивая от мерзкого привкуса.

Я спешу в школу: выхожу в подъезд - там темень, из-за железной двери на входе. В городе моей мечты мы бы не боялись за свои квартиры, прохожие бы не забегали в подъезд, справить нужду. Но в реальности бандитов очень много, а общественных туалетов на все восточные квартала - один, далеко, да еще и платный. Поэтому мы заперли подъезд от чужих. Но и гости к нам почти перестали ходить. . .

Пробегаю мимо клумбы под нашими окнами. Несколько лет назад на нее высыпали самосвал рыжей глины. Мы каждую весну пытаемся вырастить хоть что-то зеленое на ней, но мертвая почва губит все наши старания. В городе мечты такого безобразия не случилось бы. Мы пытались оградить редкие ростки от собак и вандалов маленькой железной оградой, но поблизости открыли пункт приема металла и оградку украли. В городе моей мечты люди не разрушают чужой труд и не занимаются мародерством.

Пытаюсь перейти через дорогу, но машины идут бесконечным потоком, опять на нашем перекрестке не работает светофор. В городе это так опасно - я мечтаю о том, чтобы можно было не бояться за себя и родных.

Перед самой школой прохожу мимо мусорника. Старушка и пожилой мужчина роются в баках. А ведь они наверняка всю жизнь трудились на благо своей страны, но бездушный мир выбросил их на обочину, и вот теперь они собирают гнилые объедки. Есть поговорка: "От тюрьмы и от сумы не зарекайся". В городе моей мечты старость обеспечена и уважаема, людям не разрывает сердце вид чужой беды.

. . . После четвертого урока уже ни о чем не могу думать, кроме еды. Все попытки знаний достучаться до моей головы встречают яростное сопротивление голода. В городе моей мечты школьники не зарабатывают себе гастрит, потому что в столовой их должны покормить - они ведь растут и работают головой.

После школы хочется поиграть в футбол, но я бегу домой - нужно помогать маме. Однако дорогу преграждает тетенька с кипой журналов: "Молодой человек, есть ли на свете Бог?" Я мечтаю, чтобы всех этих проповедников дели туда, откуда они взялись. Я сам разберусь, как зовут Бога и выберу способ с ним общаться.

Чуть отдохнув, бегу к однокласснице за учебником. А вот в городе моей мечты учебников хватает на всех, и они бесплатные. И еще там можно гулять допозна, но на самом деле, едва стемнеет, я не выхожу на улицу - страшно, и не хочется расстраивать и пугать маму.

Время идет своим чередом. Скоро я закончу школу и что? Но в городе моей мечты люди с уверенностью смотрят в будущее. Они бесплатно получают профессии и не мечутся месяцами в поисках хоть какой-то работы.

А в реальности. . .

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--