Cочинение «Город моей мечты (42)»

Я искренне верю, что пройдет время, и мой родной город будет таким, каким я хотела бы его видеть - красивым, светлым и добрым. Да - да, именно, добрым, ведь доброта - это, единственное, чего не может быть много. Она живет в каждом из нас, нужно только это увидеть. В ней наш город сейчас нуждается, как никто другой. Сколько пройдет времени, прежде чем люди это поймут - неизвестно.

А что такое, вообще, город? Для меня - это, прежде всего, люди, которые в нем живут, ведь нельзя же считать городом просто улицы, парки и здания. Они ничто, если рядом нет человека. А люди у нас в Луганске замечательные. Может, мне, просто, так кажется, потому что мне, практически, не с чем сравнивать, а может, так оно и есть. Поэтому я считаю, что, прежде всего, нужно обращать внимание на людей, нуждающихся в нашей помощи. Для Луганска - это, прежде всего, пенсионера, сироты и бездомные. Скольких людей жизнь заставила переступить через свое достоинство и просить милостыню в переходе! А сколько детей и пенсионеров брошено на произвол судьбы! Кто, как не люди, которым некуда идти, по-настоящему ценят наш город, ведь он для них является родным домом в прямом смысле этого слова! Сердце разрывается, когда видишь всё это и ничем не можешь помочь. Просто ужасно, когда люди отворачиваются от того, кому больше всего нужна их помощь. В городе моей мечты такого бы не было, все бы помогали и любили друг друга.

Когда я была маленькая, у меня была глупая мечта. Сейчас она, наверное, тоже есть где-то в глубине моего сознания, забытая в радостях и проблемах повседневной жизни. Она заключалась в том, чтобы привести к себе домой всех брошенных детей и бездомных животных, накормить, приласкать. Родители, я знала, вряд ли восприняли бы такой благородный жест положительно. А зря. Этим они бы еще больше укрепили во мне врожденную веру в доброту, возможно несуществующую, но всегда желанную. Но, уходя прочь от детских иллюзий, давайте лучше подумаем, чем же мы сейчас реально можем помочь таким людям. Необходимо создать ряд организаций, которые бы занимались решением проблем по каждому вопросу. Несколько таких организаций, как я знаю, функционируют у нас в области. Необходимо тщательно следить за тем, доходят ли средства, выделенные, например, в помощь детскому дому, до брошенных детей, потому что, по понятным причинам, часть этих средств уходит в карманы людей, занимающих высокие посты. Я, конечно, не собираюсь никого обвинять, да и вряд ли мои обвинения кого-то заинтересуют, но ведь здесь дело не в том, что кто-то лишний раз съездит на Канары, а в том, что дети будут лишены одной из тех радостей, которых у них в жизни не так уж и много. Это должны понимать люди, обладающие властью, и решать, лишить их этой радости или нет. Но, все-таки, то, что, как известно, наши власти давно увязли в коррупции, совсем не значит, что среди них не осталось честных людей. Я, правда, верю, как бы это ни было бы трудно в наше время, что каждый способен на доброту и честность, и я знаю, однажды, к власти придет человек, который, действительно, будет думать о нашем городе и о людях, которые в нем живут. Конечно, я понимаю, что мы живем не в сказке, и, что даже такой хороший человек не сможет, взмахнув волшебной палочкой, превратить Луганск в город моей мечты. Но, в результате упорного труда, предполагающего, конечно же, одобрение и поддержку населения города, он сможет поднять Луганск на ноги. Ведь, если быть честным с самим собой и сбросить со счетов естественную любовь к родному городу, можно заметить, что Луганск в последнее время выглядит не лучшим образом по сравнению с теми же соседними Харьковом или Донецком, быстро развивающимися в соответствии с европейскими стандартами. Но, это ещё не значит, что наш город никогда не будет лучшим, и я верю, что Луганск достоин быть самым красивым, светлым и добрым городом на Украине, а, может даже, и во всем мире.

Думая о будущем, люди возлагают большие надежды на тех, кому предстоит воплощать в реальность всё то, чего не успеют сделать, то есть на детей. А, чтобы дети не подвели в будущем, нужно позаботиться о них в настоящем. В Луганске создано много служб, клубов, Защищающих детей и молодежь и предоставляющих им возможность с пользой проводить время. Но, я не думаю, что этого достаточно. Самое главное - это воспитать в подрастающем поколении уважение к себе и окружающим, привить желание помогать людям без всякой за то награды, а также уметь доступно объяснить, как важно любить природу и охранять ее всем вместе.

Важной проблемой сейчас является употребление молодежью алкоголя и наркотиков, а также, табакокурение. Этой проблемой следует заняться очень серьезно, так как все вышеперечисленные факторы в значительной степени определяют будущее нашей страны и мира в целом. Они влияют на демографическую обстановку, а также повышают уровень наследственных заболеваний, что, конечно же, может сказаться на будущих поколениях. В связи с этой проблемой в учебных заведениях следует проводить лекции о вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения.

У меня сохранились очень теплые воспоминания из детства о празднике 1 Мая, когда все выходили на улицы, без всякого принуждения красили ограды, вскапывали землю, сажали деревья. Во всем этом чувствовалась доброта и бескорыстное желание сделать мир вокруг чуточку прекрасней. Наверное, это были ещё Советские времена, потому что я была совсем маленькая. Вы скажете, что мне надо было бы родиться лет на десять раньше, чтобы полностью "насладиться" строгостью советского режима, но ведь дело совсем не во времени, потому что, как я считаю, такие вещи, как доброта и бескорыстие, должны присутствовать в современном обществе. А теперь, я вспоминаю последний праздник Труда, который мы отмечали каких-то пару дней назад. Интересно получается: вместо того, чтобы что-то сделать на благо нашего города, люди празднуют, напиваются, а иногда даже доламывают то, что ещё не успели доломать. И, это называется День Труда?!! Или взять тот же яр возле дома, в котором я живу. Сколько там мусора! И, это заслуга не только тех, кто, собрав мусор на субботнике, выбрасывает его без зазрения в яр, а и тех, кто, сходив на пикник, оставляет после себя кучи мусора. Неужели люди не задумываются о том, кому они делают плохо? Я думаю, у большинства из нас вид такой "природы" вызывает возмущение и сожаление.

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