Cочинение «Город моей мечты (43)»

Наш город, как медаль, имеет аверс и реверс, то есть лицевую и оборотную стороны. В центре мы видим скверы, фонтаны, памятники, на окраине - грязь, переполненные мусорные баки, стаи бродячих кошек и собак. Но в центре и на окраине есть нечто общее. Это старики, стоящие с протянутой рукой в подземном переходе, у хлебного магазина, на рынке. Как часто мы слышим слова: " Люди, помогите Христа ради!" Эти слова напоминают нам о том, что сказал Бог: " Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущие же Его, боготворят нуждающемуся ".

Сегодня мы стремимся жить по мировым стандартам. Но достаток одних нельзя строить за счет обнищания других, тех же пенсионеров, инвалидов, матерей - одиночек, многодетных семей. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясётся беда - болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый и богатый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину.



Чужой бедою жить не все умеют,

Голодных сытые не разумеют.

Тобою, жизнь, балован я и пытан,

И впредь со мною делай, что угодно,

Корми, как можешь, но не делай сытым,

Глухим, не понимающим голодных.



Эти слова станут девизом каждого человека, живущего в городе моей мечты. В нём не будет обездоленных стариков, голодных детей, униженных ветеранов войны, бедствующих матерей - одиночек. Я согласна с А. П. Чеховым, который сказал: " Если каждый человек на куске земли своей делал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!"