Cочинение «Город моей мечты (44)»

Родной город. . . Каждый ли понимает о чем говорит и что имеет в виду, произнося эту короткую фразу? Задумывается ли каждый о том, что означает она? Нет, отнюдь не каждый. А ведь родной город - это не простое обыденное название места рождения, это нечто большее, особенное, то, во что ты веришь, чем восхищаешься, что уважаешь и чтишь.

Родной город, какой бы он ни был: пыльный и серый, красивый и чистый, деловой и процветающий, остается в памяти со своей лучшей и любимой стороны, предстает в воображении заветной мечтой.

Хотя, заветная мечта - не то слово. Заветная мечта обычно так далека, почти недосягаема и чуть ли неосуществима, но желанна. Мы идем к ней, идем, забывая обо всем, о преградах и несчастьях, просто идем и верим в лучшее, надеемся на светлое счастье. А тут - все в наших руках. Вот родной город, вот мы и наши желания, наша жизнь. И город наш. Наберемся сил и терпения. И за работу! Сделаем город таким, каким бы хотели видеть каждый день, вставая с рассветом, с солнцем, и, глядя в открытое окно, когда ветер нежно окутывает своим дыханием и на своих крыльях несет легко куда-то вдаль, наблюдать, как вслед за солнцем просыпается весь город, чудесный и счастливый, как рассеивается над ним туманная мгла, как колышутся веселые верхушки деревьев, как бодрые птицы принимаются кружить над ним, пробуждая все ото сна. Хочется жить и любоваться родным городом, а не отдельными его уголками. И пусть он станет совсем другим, пусть не будет похож на другие города, зато он изменится и станет городом моей мечты.

Каждый город имеет свою историю. Посещая музеи, библиотеки, выставки, можно узнать, как он строился и кем, как развивался и жил все это время, о его достижениях, особенностях, знаменитостях. Вот почему путешественники едут в города, как Лондон, Берлин, Нью-Йорк, Киев, Москва, зачем стремятся их навестить, побывать там? Потому что хотят пополнить знания, открыть для себя что-то новое о них, а потом кому-нибудь рассказать, похвастаться фотографиями. Для этого они вдоль и поперек исходят город, обойдут все музеи и, для пущей важности, досконально изучают не только исторические места, но и культурные достопримечательности, да, к тому же, заповедники, зоопарки. . . в общем, все возможное, чтобы получить полное представление о городе. А почему в Луганске не так заинтересованы? Стало быть, нужны еще галереи, театры, памятники. Наш город не мал и вполне можно сделать из него своеобразный культурный центр.

А как насчет того, что в области есть города, где промышленность развита лучше, чем в Луганске. На то Луганск и областной, чтобы здесь сосредоточилась основная часть индустрии, чтобы здесь было больше заводов и фабрик. Вот тогда это будет настоящий главенствующий над обширной территорией город, достойный звания областного. Эти слова даже не напоминают сказку. Стоит лишь один раз потратиться, а новая промышленность вернет все сполна. Развивая промышленность, Луганск будет похож на многие другие города, а должен выделяться. В других городах, например, не думают, как опасно для жителей обитать в постоянном дыме, пыли, дышать загрязненным воздухом. Если бы мы об этом подумали, то уже бы отличились. В разных странах ученые и экологи давно обсуждают вопрос о безопасной промышленности. А чего мы ждем? почему бы в нашем городе не организовать подобную лабораторию? Почему бы нашими, украинскими, точнее луганскими извилинами не пошевелить как следует? В Луганске тоже есть умные, образованные люди, ученые и экологи. Сюда могли бы съезжаться представители других городов Украины, проводить опыты и конференции, подавать предложения. Может, у нас лучше получится, внесли бы свой вклад в охрану жизни на Земле. И не мелочь, и приятно. Хорошо жить в чистом и аккуратном городе, который еще и многосторонне развит. Это действительно можно устроить в будущем. Но то, что потеряли в прошлом, не вернуть. Нет у нас теперь Лугани, и мы сами виноваты. какой же промышленный центр без реки? Река нужна не только в качестве торгового пути, но и для довершения пейзажа. Раньше, например, по Лугани ходили и прогулочные катера, на которых молодые пары влюбленно смотрели друг другу в глаза, даже не обращая внимания на окружающую красоту. Так мило и мелодично звучит! Что же теперь сталось с рекой? Это же болото с отвратительными лягушками, которые уж точно не могут любить как люди!

Немаловажна, конечно, и роль образования. Ведь именно образованные и культурные люди, взяв в свои руки дела по улучшению города, смогут довести их до конца, разрешить оставшиеся проблемы. Чтобы такие люди преобладали в Луганске, следует сделать обучение в наших университетах более престижным и на высшем уровне. Тогда и молодежи не приходилось бы уезжать учиться за пределы Луганской области, имея в родном городе отличные учебные заведения. Был бы Луганск одним из известных образовательных центров и славился бы своей наукой и просвещением.

Но пока "славится" Луганск только множеством бездомных и сирот.

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