Cочинение «Город моей мечты (45)»

Иногда у меня возникает желание изменить наш город. Превратить его в город моей мечты. Я думаю, всем нравился бы изменённый по моим проектам Луганск. Под словом изменить я подразумеваю искоренение всех недостатков, усовершенствование архитектуры, рост культуры и материального благосостояния жителей.



Во-первых, река, в честь которой назвали город, должна быть гордостью, а не "канализационной" канавой. Я хотела бы, чтоб река была чистой, а вода в ней прозрачной настолько, чтобы было видно дно, и в ней плавали птицы. Поэтому прежде всего нужно построить хорошие мусороприёмники, чтобы избавить Лугань от доли мусоропровода. Затем очистить реку, устроить площадки отдыха, пляжи. Отсюда начать и озеленение города, строительство скверов, парков, в тени которых расположились бы театры, кинотеатры, видеозалы, библиотеки. А парк 1 мая я превратила бы в большой Луна-парк. Зооуголок вынесла бы за городи и сделала на его базе зоопарк, где животные гуляли бы в свободных вольерах.

Плохо, что в разных районах города нет своих площадок для молодёжи. Почему все должны на праздник ехать в центр? Тем более, что в наш район после 20 часов добираться можно только в такси или пешком. Зато центральную площадь я построила бы новую, современную. Главное здание - я б назвала его городской думой - было бы самым высоким во всём Луганске, современным по дизайну и в то же время похожим на замок, с большими часами, отбивающими время.

Новые жилые микрорайоны я тоже застроила бы высокими домами с большими квартирами разнообразной планировки, интересными балконами и лоджиями, зелёными скверами и оборудованными дворниками с детской и "стариковской" площадками, фонтанами, маленькими кафе, игровыми комнатами, спортплощадками и магазинчиками.

В каждом таком микрорайоне дежурила бы общественная охрана, присматривая за порядком. Нарушителей чистоты и порядка строго наказывали бы.

В городе сейчас очень много малообеспеченных семей, одиноких, бездомных людей, у которых не сложилась жизнь. Почему бы не сделать общежития для них, где, они чувствовали бы себя не хуже других, могли бы помочь друг другу.

Не помешал бы городу и приют для бездомных животных. Неужели никому их не жалко? Ухаживать за ними могли бы помогать дети. Может быть, кто-то захотел взять выхоженное животное к себе домой.

Я думаю, все знают, какие у нас дороги и улицы. Пройти вечером, например, по Кировке и не набить себе лоб очень трудно. Хорошее освещение, доступный всем комфортный транспорт, нормальные дороги не должны быть только в центре, ведь мы все - жители одного города, независимо от того, где расположен наш дом или школа. И каждую улицу я озеленила бы. В Луганске мало зелёных насаждений, а ведь чем больше зелени, тем свежее воздух.

Никто бы не пожаловался, если б в городе было побольше мест, где можно выпить чашечку чая, стакан лимонада и съесть мороженое, только чтоб цены были доступны каждому.

Плохо, что у нас не принято ещё, как на Западе, предоставлять рабочие места детям, дать им зарабатывать, убирая помещения, моя посуду, помогая на заправке. Ведь такая традиция учила бы детей привыкать к работе и не решать свои проблемы за счёт родителей.

Все рынки, большие и малые, я сделала бы крытыми, с красивыми павильонами, электронными весами, свободными проходами и обязательно высокой культурой обслуживания.

В таком городе, я думаю, и люди стали бы другими - добрыми и отзывчивыми.

Я уверена, что когда-нибудь это всё будет, может, не с нами, но с нашими детьми точно. Только дайте нам возможность осуществить свои мечты на деле!