Cочинение «Город моей мечты (46)»

Некоторые люди говорят, что город Луганск - самый запущенный и самый бедный город Украины. Всё начинается в палате депутатов, которые просто сидят на своём стуле и ничего не делают, а им за это платят деньги. Некоторым депутатам дают или пересылают деньги из самого Киева для укрепления города Луганска во всех отраслях. Но они кладут эти деньги себе в карман, покупают машины, квартиры, строят себе дачи. А людям говорят, что деньги не приходили и не придут. Если денег нет, плохо работает милиция, скорая помощь, пожарная охрана. У них нет денег на топливо, медикаменты. И поэтому в Луганске становится всё меньше и меньше людей. Повезло тем, кто успел уехать из Луганска в другой город или за границу. А те, кто остались здесь, не получают зарплату, они умирают от холода и голода. И все говорят: " Город Луганск - полная сливная яма". Но я верю, что Луганск поднимется из бездны.

Улучшение и перестройку города я бы разделил на несколько этапов.



Этап 1



То, что хотели бы люди, и в том числе я, чтобы прекратился обман свыше. Наши директора заводов и других крупных фирм просто дурят луганчан, заставляют вкладывать деньги туда, откуда они уже не возвращаются. Если президент Украины высылает деньги в Луганск, то пускай они пойдут не в чужой карман, а в карман людям. Некоторым по пять месяцев не выплачивают зарплату, у них пустуют холодильники, а у некоторых и холодильников нет. Если после основания Луганска в нём было сто заводов, то в наше время ни один из них не работает. Всё разграбили, попродавали, посдавали на металлолом подкупить. Но есть люди, у которых есть совесть, и они не пойдут на такое. Итак, после этих рассказов я делаю свой вывод: зарплата должна выдаваться точно в срок. Деньги должны идти на укрепление луганских дорог, на укрепление старых домов, на медикаменты и прочее оборудование спецслужб.



Этап 2



Одной из основных проблем города Луганска остаётся криминал. Люди после девяти часов вечера боятся ходить по безлюдным местам. Во времена СССР в парках были дискотеки, на каждом углу стояли лавочки и фонари. В наше время ничего этого нет. Лавочки украли и сдали на металлолом, фонари больше не работают, потому что побили лампочки, по- обрезали провода, по которым проходило электричество. Некоторые сёла практически остались без электричества, охотники за цветным металлом полностью растащили трансформаторы и уже добираются до городских. Луганские памятники стоят голые, хотя когда-то были покрыты медью или бронзой. Луганчане ставят железные двери, но даже решётки на окнах не спасают их. Люди обвиняют во всём милицию за то, что она плохо работает. Милиция в свою очередь обвиняет городское управление, что оно не выдаёт средств, для поимки бандитов, говорит, что она работает голыми руками.

Вывод: милиция должна выезжать сразу же после вызова, работать точно и аккуратно. На работу нужно брать по больше молодых курсантов. Городской мэр должен выдавать средства на приобретение новых машин, милицейских форм. Каждый милиционер должен быть в бронежилете, и тогда дела пойдут к лучшему.



Этап 3



В заключение я назову важнейшую проблему города Луганска - это беднота. В каждом переходе их около десятка. Людям нечем питаться, нечем платить за квартиру. Они берут коробочку и садятся, где большое количество людей. И сколько в день дают, от силы 50 копеек. За это они не могут купить даже полбуханки хлеба.

В городе должны создаваться новые приюты для бедных, строиться новые дома для определения бездомных людей. Им должны дать роботу, а ветеранам скидку в аптеках и магазинах. Должны создаваться новые больницы, новые наркологические диспансеры, потому что в Луганске наркомания сильно повысилась. В больницах, питание и медикаменты должны быть бесплатными.

Нужно запретить продавать сигареты около школ и больниц, потому что дети в возрасте десяти лет начинают курить. А в пятнадцать лет у них проблемы с лёгкими, разрушается печень, нарушается реакция.

Вот и весь город моей мечты.

Я знаю, что наш мэр поднимет город Луганск.

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