Cочинение «Город моей мечты (5)»

Однажды мне приснился сон. В этом сне я посетила удивительный город, который произвел огромное впечатление, который не хотелось покидать. Как в сказке, гуляя по тропинке, я не переставала удивляться чистоте и красоте города, и хотя город был немолодой, он все же волновал мое сердце. Если посмотреть на этот город cо стороны, то можно сказать, что он поистине зеленый. От такого разнообразия деревьев и кустов даже зарябило в глазах. Повсюду можно было увидеть клумбы с разнообразными цветами. Но что больше всего меня поразило в этом городе, это люди. Чистые, улыбающиеся лица, встречающие тебя везде, глаза, дарящие тепло и всегда готовые тебе помочь. И я подумала, что, наверное, хорошо было бы жить в таком городе, где каждый рад тебя видеть, даже незнакомый человек, где глаза улыбаются, а не горят злобой, где люди так хорошо проводят время. Когда я проснулась, я долго думала над этим сном и поняла, что такого города вовсе и нет, что такого просто не бывает, что это - город мечты.

Пришла весна, расцвели деревья, и город преобразился. Все больше и больше людей выходят на прогулку в парки, скверы, на детские площадки. Но стыдно смотреть на парки, где нет даже обыкновенных лавочек, чтобы посидеть и полюбоваться весенними лучами солнца. Скверы стоят абсолютно пустыми, так как нет ни деревца, ни клумбы, которые бы любовали глаз не только молодежи, но и стариков.

А что мы видим на детских площадках. Дворы пустеют, пенсионеры все реже и реже выходят на улицу, ну а дети стараются сидеть дома и смотреть телевизор или играть в компьютер, так как во дворе нет ничего, чтобы привлекло их внимание, даже песка для малышей. Да, потерянного не вернуть. Не вернуть то время, когда можно было гулять хоть до утра и, в тоже время, хорошо отдохнуть, например, сходить в кинотеатр или просто погулять в парке, присесть на лавочку и любоваться природой, которая окружает тебя, послушать музыку или просто поговорить. А что касается прогулок до утра, то это лишь в сказках, так как проблема электрического обеспечения города стоит очень остро. Но. . . надо жить. Да, старый Луганск был во многом интереснее и привлекательнее, чем сейчас. Не так много мест осталось в нашем городе, где можно хорошо провести время, погулять с друзьями. Как хорошо, что одно из таких мест все-таки есть, где собираются не только бастующие шахтеры, руховцы, артисты, но и молодежь, чтобы получить удовольствие от жизни. Площадь напротив памятника Т. Г. Шевченко можно назвать маленьким уголком счастья и благополучия, уникальным местом нашего города.

Пропадает людское общение, мы все реже и реже общаемся друг с другом, стараясь избегать людей, так как мы перестали доверять людям, появились злоба и зависть. У детей пропадает интерес ко всему происходящему, почти уже никто из ребят не проявляет активного внимания к делам города. Не посещают музей, театры, внешкольные мероприятия, вставки. Люди перестали принимать участие в развитии города, стали думать о своих проблемах, а не о проблемах города. Мало кто берет участие в субботниках, не уделяется должного внимания проблеме озеленения и экологической ситуации. Вследствие этого на наших глазах все чаще и чаще появляются горы мусора, ветки засохших деревьев, бумажки и огрызки, заплеванные тротуары и памятники.

Объехав город, невольно хочется сказать о большом количестве памятников в нашем городе. А ведь как хорошо, что остались люди, которым не безразлична судьба нашей культуры, которые любят и чтят память выдающихся людей: политиков, почетных жителей города, исторических личностей, писателей Украины. Чтобы спасти наш город от бедственного положения, чтобы сохранить и даже преумножить его богатства, нужно каждому человеку понять, что наш город - это наш дом, наш храм, за который мы в ответе. Каждый должен привести в порядок окружающий его уголок, каждый должен уметь по-настоящему любить, понимать и беречь Луганск.

Но надо жить. Восстанавливать разрушенное - в душе и в городе, беречь выжившее - в себе и вокруг. На очень нелегкие времена пришлась эта наша всеобщая жажда возрождения - памяти, совести, здравого смысла. Впрочем, легких времен наш город и горожане и не помнят.

Да, пожалуй, Луганск не похож ни на один из других городов Украины, он отличатся своей светлой душой. Душой, которую составляют его жители, то есть мы, луганчане. Что ни говори, а Луганск для многих из нас является родным, самым близким домом. Здесь многие из нас родились, сделали первый шаг, встретили веселое и беззаботное детство, пошли в школу, нашли верных друзей, встретили первую любовь. Многие из нас не жалеют, что сделали такой выбор. Луганск - наш дом, и обязанность каждого из нас - заботиться о нем. Именно мы должны сделать все для того, чтобы не погасить огни нашего города.

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