Cочинение «Город моей мечты (6)»

Люди привыкли делить будущее на "большие" мечты, как, например, мечта ради других людей или мечта суметь отдать всего себя работе ради своей страны; и "маленькие" мечты: накопить побольше денег, завладеть какой-то вещью, обеспечить лишь самому себе достойное существование. Я же полагаю, что "маленькой" мечты не бывает! Это не мечта, а просто повседневная человеческая потребность, порой, очень эгоистичная. Мечтой можно именовать только идеал, к которому идешь всю жизнь; это дело, которое требует больших усилий, которому свято веришь, в осуществлении которого не сомневаешься ни на секунду. И как бы странно это не звучало, я уверен, что Мечта - это то, что толкает кровь в наши вены.

Город. . . Мой родной город. . . Город моей мечты. . .

Эти три понятия такие, казалось бы, похожие, но в то же время абсолютно разные и таят в себе особый смысл. Город - это просто поселение людей, неважно, мегаполис ли это, тихий ли городок - это всего-навсего серые дома, фабрики, троллейбусные маршруты. . . Имеет город громкое название, звучащее на всю страну, или просто является точкой на карте - он ничто без людей. Город неотделим от своих жителей. Разве не так? Разве не жители славят имя города, разве не людям город обязан успехами, разве не люди творят его историю?

Мой родной город. . . Мой Луганск. Моя боль и радость, горе и надежда. . . Мы, луганчане, проклиная наши зарплаты и пенсии, забросали город пачками от сигарет и банками из-под пива, изрезали сидения трамваев. Ругая на каждом шагу политику правительства, направленную на "насильственную" украинизацию, мы не замечаем, что в автобусах нашего города давно уже звучит не украинская и даже не русская речь, а отборный мат. Мы, дети нашего города, не хотим замечать, как стонет, задыхается под тяжестью заграничных сумок Центральный рынок, как от изобилия коммерческих киосков и рекламных щитов все улицы города стали одинаково бесцветными и потеряли свою прелесть и индивидуальность. И город поник, потухли его глаза. . .

Но я не хочу критиковать руководство города, во-первых, потому, что от моей критики мало что изменится (по крайней мере, мне так кажется); а во-вторых, мы все что-то критикуем, но взамен не предлагаем ничего нового. Я лишь хочу оставить на этих белых листах свои черные слезы, докричаться до луганчан, растопить лед в сердцах тех людей, от которых зависит судьба города. Несмотря ни на что, я люблю Луганск и горжусь им. Пусть это уже история, но ведь когда-то наш город знали и узнавали: кто по победам футбольной команды "Заря", кто по продукции завода имени Октябрьской Революции, кто по фамилии знаменитого земляка В. Даля. Но в том, что произошло с Луганском, во многом виноваты мы сами. Я уверен, в наших силах построить город нашей мечты.

Раз уж я пишу сочинение о своем городе, то хочу представить себя его архитектором, и, как любой архитектор, делая наброски чертежа будущего строения, попытаюсь смоделировать город, о котором я мечтаю.

Это будет светлый город. Непременно светлый, иначе жителям моего города будет здесь неуютно. Его дороги гладким полотном асфальта окутают широкие улицы, настолько широкие, что Теплому Ветру Луганска будет где развернуться, где потрепать опавшие листья. В моем городе все дома будут не похожи друг на друга: каждое здание будет иметь свой характер, свою историю, которую донесет до потомков. Что это за миллионы брызг, играющих с утренним солнцем? Ну, конечно, это фонтаны! Это бьющие источники, напоминающие веселым прохожим о том, что город жив, что его сердце пульсирует. Мой город утонет в зелени, деревья и газоны поселятся во дворах и на улицах, окутают прохладой каждый переулок.

А населю я свой город добрыми, отзывчивыми, трудолюбивыми луганчанами, которые каждое утро будут выходить из своих домов и радоваться жизни, радоваться друг другу.

Город моей мечты будет кипеть новыми замыслами и идеями, еще не претворенными в жизнь. Город будет оставаться вечно юным, его улицы будут быстры и шумны. Я чувствую: в моем городе будет огонь, задор, по его улицам будет гулять Ветер перемен, перемен к лучшему.

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