Cочинение «Город моей мечты (7)»

Я живу в Украине - стране, экономическое и социальное развитие которой достигает лишь среднего уровня. Понятно, что при таких условиях для городов Украины характерны некоторые проблемы, которые сказываются на благосостоянии, здоровье и даже психике проживающих здесь людей. Многие жители нашей страны хотят переехать в города наиболее развитых государств, поэтому как, по их мнению, жизнь там идеальна: и богатая, и здоровая, и счастливая. Но если всмотреться получше, то можно увидеть, что там есть свои недостатки: большая загрязнённость атмосферы, повышенная преступность и другое. Наверное, каждый человек создаёт в своём воображении поистине идеальный город, в котором он и хотел бы жить. Я тоже очень часто представляю себе подобный город.

Конечно, это должен быть город без недостатков. Он не обязательно должен быть богатым и насыщенным офисами, ресторанами, супермаркетами, шикарными автомобилями и т. п. Нет. Главное - должны присутствовать чистота, порядок, ухоженность, аккуратность, изысканность. Тогда людям будет не просто приятно находиться на улицах и в парках своего города, это станет неотъемлемой частью их жизни. А поддержание чистоты в городе непременно станет смыслом их жизни. И вот только тогда, когда каждый человек начнёт заботиться о порядке и чистоте, нашему городу, я уверен, обеспечена вечная красота.

Но идеальным город не может считаться только лишь из-за внешнего блеска. Ведь город - это не только улицы, здания, и транспортные средства, но и люди со своими внутренним миром. И этот внутренний мир должен быть так же прекрасен, как и тот внешний, в котором они должны жить. Люди должны быть добрыми и отзывчивыми, порядочными и тактичными, щедрыми и милосердными, трудолюбивыми и готовыми в любую минуту помочь ближнему, жизнерадостными и приветливыми. Именно эти качества одного человека будут способствовать поднятию морального духа и настроения другого. И, таким образом, люди будут радоваться жизни и наслаждаться ею, что сделает их более гуманными и оптимистически настроенными. Ко всему прочему для полного счастья каждому человеку нужна будет материальная обеспеченность, которую уже должно предоставить городское правление.

Я хочу, чтобы глава города моей мечты был человеком понимающим, добросовестным, чтобы он честно исполнял свои обязанности, справедливо оценивал нелёгкий и непосильный труд рабочих нашего города.

Да, именно таким я ( и не только я) хотел бы видеть свой город. Я понимаю, что такого результата добиться будет нелегко, но всё же нужно постараться. А пока этот город - фантазия. Но всё же это мой город, город моей мечты, которая, я уверен, в недалёком будущем превратится в реальность.