Cочинение «Город моей мечты (8)»

У каждого человека, живущего на Земле, есть родной уголок, дорогое для сердца место, к которому он на протяжении всей своей жизни крепко привязан, свято дорожит и постоянно тянется к нему. Именно таким родным, всегда желанным, приятным и дорогим для меня является мой город Луганск. Здесь я родился, живу, учусь в школе, мечтаю о будущем.

Говорят, будто первым, что привязывает человека к родным местам, является родительский дом. С этим, конечно, трудно спорить. Действительно, это так. Однако, я не могу себе представить родительский дом без всего города, его улиц, площадей, аллей, парков, шумной и насыщенной городской жизни. Даже те люди, жители города, находясь хотя бы непродолжительное время вдали от родного дома, неожиданно встретив своих земляков, искренне им радуются и буквально засыпают их вопросами: "А как там, в городе?", "Какие новости?" и т. д. Луганск объединяет людей, дает им веру, придает силы, дарит радость.

Воспоминание о городе, его прошлом и настоящем - история Луганска. На протяжении более двух веков с момента его основания город рос, креп и расцветал. Из небольшого заводского поселка на берегу реки Лугань он превратился в крупный промышленный, научный и культурный областной центр.

В названиях улиц, площадей и скверов запечатлены события, атмосфера прошлой жизни, история города. Наиболее примечательный и любимый всеми уголок Луганска - исторический центр с тихими улочками, красивыми, словно сказочными, домиками дореволюционной постройки и уютными двориками. Именно исторический центр определяет осознание того, что ты луганчанин. Здесь родился наш замечательный земляк, известный всему миру писатель и лексикограф Владимир Иванович Даль, который под впечатлением красоты родного города в качестве своего литературного псевдонима выбрал слова "Казак Луганский".

Луганчане гордятся своим прошлым, в котором немало героических страниц, вписанных золотыми буквами и вошедших в славную летопись истории страны. Ярким примером мужества, бесстрашия и героизма является бессмертный ратный подвиг луганчан, ставших все как один на защиту своей Родины во время Великой Отечественной войны. Бессмертный подвиг наших земляков увековечен в памятниках, мемориалах, названиях улиц и площадей. Память о павших за светлое будущее, внимание, уважение и почет к участникам и ветеранам войны живет в наших сердцах и заставляет нас всех задуматься над тем, чтобы Луганск, как и все другие города в Украине и во всем мире, был мирным, нес радость и счастье людям.

Понимание добра как единственной силы, способной победить все невзгоды, а также доброжелательность и приветливость, на мой взгляд, - это характерная черта луганчан. Подтверждением этому может служить то, что в нашем городе проживают люди разных национальностей и никогда между ними не было никаких ссор, притеснений или гонений, столкновений и конфликтов на почве национальной неприязни. У нас принято считать, что все отношения между людьми должны быть доброжелательными, а оценивать каждого человека по его деловым и нравственным качествам. Это особенно видно именно сейчас, когда происходят глубокие и коренные перемены во всем обществе.

Все мы понимаем, что нельзя больше жить во власти лжи, насилия и пороков. Мы должны стремиться к лучшему, к светлой жизни добра, счастья и любви. Луганчане хотят, чтобы город пробудился и воспрял, продолжил свои славные вековые традиции. Чтобы это произошло, нам всем необходимо пройти тяжелый путь нравственного очищения, приложить все силы, сделать все возможное и зависящее от нас. Только тогда можно будет с уверенностью сказать, что Луганск - город моей мечты, единственный и неповторимый, любимый и родной город на всей планете.