Cочинение «Город моей мечты (9)»

Человек, люди, общество, город, страна, планета, Вселенная. . . Это всего лишь ступени нашей жизни. Каждую из них проходишь в определенные годы, с сознанием того, что ты относишься к чему-то великому , большому, связанному с тобой невидимыми нитями. Если эта ниточка порвется, ты останешься один, один на этой планете, один в обществе. Родина, родной город или поселок - вот что делает нас сильными. Эта сила скорее моральная, чем физическая, но без нее нельзя. Многие безразлично относятся к моральным устоям общества, для них не существует ни родины, ни тех волшебных нитей, которые делают тебя частичкой города-семьи.

В наше время мало кто обращает внимание на состояние Луганска, да и многих других городов и иных населенных пунктов. Каждый имеет множество проблем: как прокормить семью, где достать денег на хлеб, одежду, а если в семье есть дети, еще и на образование. Я не настаиваю на том, чтобы люди оставили все и с чувством патриотизма отдались "строительству" Луганска. Но ведь это наш город! Его будущее и настоящее в наших руках. Необходимо каждому хоть чуть-чуть приложить усилия для благоустройства города, и если всё сложить, то получится впечатляющий результат.

Наша жизнь слишком серая. Люди разучились радоваться ей. Когда в последний раз вы видели, чтобы по улице шел пожилой или человек средних лет и улыбался? Жизни пока еще радуется молодежь. Молодость - праздник, а потом приходят серые будни, проблемы - и улыбки как не бывало. По-моему, сердца людей стали жесткими. Мы не обращаем внимания на страдание ближних. Каждая семья, заключена в определенные рамки, и за их границу мы не можем выйти в настоящее время. Это происходит не первый год и не первый десяток лет. Мы боимся протянуть руку помощи тому, кому она нужна.

В нашем городе, как и в нашей стране, нет нормальной жизни. Я думаю так, наверное, из-за того, что мои родители не имеют "набитых кошельков", они честно трудятся, боясь нарушить законы и моральные нормы общества. Нет, это, конечно, неплохо, но если смотреть на действия и жизнь других семей, то возникают некоторые отличия. Не секрет, что сейчас многое и многих можно "купить", а если не имеешь средств, что делать? Если я не имею достаточных знаний и мои родители не могут оплатить обучение в университете, я останусь без образования? Больно это осознавать, но иногда мне кажется, что я просто не выживу. Да, именно не выживу, так как жизнью существование многих жителей Луганска не назовешь. Эту жизнь можно даже назвать "выживанием в данных условиях".

У многих моих друзей дома нет теплой воды, иногда отключают свет. Казалось бы, что это пустяк, но именно с него и начинаются проблемы, большие проблемы. О проблемах с заработной платой и говорить не стоит, хотя претензии по этому поводу должны быть адресованы государственному руководству.

Если бы в нашей стране был "идеальный порядок", а наша область была отстающей, то население тогда бы выразило недовольство незамедлительно. Но, видя, что в стране такой же "бардак", многие уже просто не обращают внимание на это, люди смирились со своим положением. Они привыкли к мысли о том, что когда-нибудь мы будем жить лучше, а пока что. . . руководство делает все возможное для народа. Я уверена в обратном: ничего существенного не сделано. Если мы будем ждать чуда и ничего не делать, оно никогда не придет.

"Верхи" имеют возможность нажиться за счет других, за счет положения, которое они занимают. Воруют все, кому не лень. Мне жаль учителей, врачей и других "тружеников", работающих за гроши в ужасных условиях. Мне жаль пенсионеров и участников Великой Отечественной войны, которые не всегда могут купить себе хлеб, а ведь для нормального здоровья организму необходим не только хлеб, а еще очень много продуктов.

Хочется верить, что придет время, не похожее на нынешнее. В переходах, на улицах и вокзалах не будут стоять бабушки, дети и безработные с протянутой рукой. Учителя и врачи будут гордиться своей профессией. Пока что все это отсутствует.

В мечтах я представляю Луганск немного другим, чем он есть сейчас. Я не хочу сказать, что состояние нашего города ужасное, но некоторые дома, дороги, улицы все-таки нуждаются в ремонте.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--