Cочинение «Город моей мечты Луганс (1)»

Я - луганчанин. Эту фразу мы произносим с обычной для нашего времени холодностью и безразличием. А ведь именно в этом городе я родился, сделал первый шаг, сказал первое слово. Именно здесь я пошел в первый класс, встретил свою юность. Но почему-то мы стали реже задумываться об этом. Мы работаем, учимся, отдыхаем в парках и скверах, делаем покупки в магазинах и на рынках. И город живет. Живет той жизнью, какой может. Да, нелегко сейчас. Многие уезжают за границу в поисках работы и лучшей жизни.

А я хочу остаться. Потому что грядущую историю нашего города предстоит написать именно нам, молодым, сегодняшним выпускникам. Ведь жизнь нашего города - это наша жизнь, и от каждого луганчанина зависит, каким быть городу завтра. Конечно, Луганск переживает сейчас не самые лучшие свои времена. Это огорчает. Но я верю, что придет время, и возродятся шахты, оживут шахтерские поселки, заработают заводы, будут возводиться новые дома и школы. Хочу верить, что Лугань из сточной канавы превратится в красивую чистую реку, которая станет любимым местом отдыха луганчан. А старый центр города будет превращен в мемориальный музей под открытым небом.

Я надеюсь, что люди станут жить лучше, станут богаче материально, а главное - духовно. Старики перестанут смотреть на нас голодными глазами, и на улицах не будет беспризорных детей. Я верю, что, если жить у нас станет хоть немного легче, начнут возвращаться люди, уехавшие в поисках работы. Работая вместе, мы будем приумножать славу и благополучие нашего города.

Конечно, это только мечты. Но Луганск молод, и время его истинного расцвета еще впереди. И это развитие будет неразрывно связано с вкладом каждого из нас.

Заканчивая свое сочинение, хочу обратиться к власть имущим. Господа, не устраивайте политических баталий, свою энергию направьте на пользу города, докажите, что вы настоящие отцы и хозяева Луганска, покажите пример нам, молодежи, и мы продолжим начатые вами благие дела по возрождению города.