Cочинение «Городской парк»

У каждого человека в родном городе есть свои любимые места — те, куда приходишь, когда грустишь или когда переполнен радостными чувствами. Об этом месте знаешь только ты, это место — только твое, и ты никому о нем не расскажешь, только ему ты поверяешь свои радости и печали. У меня тоже есть такой любимый уголок — это наш городской парк, и я хочу о нем рассказать.



Уже несколько лет прошло с тех пор, как мы поселились в нашей квартире на «седьмом небе», то есть на седьмом этаже высотного дома. Вокруг нашего дома были небольшие рощи, и мы с родителями проводили там выходные дни и даже праздники. Но проходили годы, а с ними постепенно исчезали зеленые лужайки, посадки и кусты черемухи. На их месте построили новые жилые микрорайоны. И стало грустно, что ушли безвозвратно наши зеленые друзья. Выросшие на наших глазах дошкольники посадили перед домом тополя и саженцы фруктовых деревьев, но эти деревья все-таки не вернут назад тех веселых мгновений, когда мы свободно бегали по посадкам.



Вот почему я ухожу в городской парк и все чаще ловлю себя на мысли, что очень полюбила его — нежный и светло-зеленый весной, яркий и красочный летом, шуршащий и желтый осенью, тихий и белый зимой. Вот передо мной колышется стайка березок-сестричек, их нежные, легкие листики дрожат на ветру, как крылышки на белом платье. Прислонишься к белому стволу, и кажется, что слышишь, как по нему ползут трудяги-муравьи, а сама березка рассказывает сказку о своей жизни. Вот здесь когда-то росли крепкие молодые дубочки, а теперь я вижу возмужавшие сильные дубы, вижу, как по их веткам перелетают птицы и прыгают белки. Я сижу на лавочке и любуюсь голубой елью — любимым деревом моего детства. Я представляю себе новогоднюю елку, всю в блестящих игрушках и сверкающем «дождике». И вспыхивает давно забытое ощущение, когда просыпаешься утром с волнующей мыслью: а что под елкой? Какие подарки принес Дед Мороз? На этой лавочке часто сидят молодые мамы с колясками.



Здесь они открывают своим детям тайны природы: молодую зеленую травку, колющиеся колоски, незатейливые цветочки, птичку на ветке и муравья на коре дерева. На этой лавочке отдыхают умудренные опытом бабушки и дедушки, которые любят своих внуков даже больше, чем собственных детей. Тут, в парке, часто встречаются влюбленные. Я улыбаюсь, и куда-то уходят мелкие неприятности. Потом выхожу из городского парка и такое ощущение, словно напилась живой воды из родника природы. Тихонько иду по протоптанным узким тропинкам и чувствую себя отдохнувшей и готовой к новым, интересным и трудным делам, которых не боюсь, потому что у меня есть место, в котором я всегда отдыхаю и где набираюсь сил. Как хорошо, что у нас есть городской парк!