Cочинение «Гоша»

Несколько лет назад, когда я был маленький и ещё не ходил в школу, мне подарили замечательную мягкую игрушку Гошу. Внешне он похож на инопланетянина: сам толстенький, носик красный, длинные ушки торчат в стороны, у него синие печальные глазки и рожки, похожие на антенны. Одет Гоша в синюю шубку с жёлтым брюшком и красную бейсболку, на которой написано его имя.



Я сразу полюбил Гошу, а он меня. В брюшке у Гоши спрятаны микросхемы, и когда включаешь пульт управления, Гоша начинает разговаривать. Голос у него очень добрый. Он учил меня считать и запоминать алфавит. Когда его включали и долго не беспокоили, Гоша засыпал и начинал забавно храпеть.



Мы старались не расставаться с Гошей, он побывал со мной в Испании и Арабских Эмиратах. Правда, там он не ездил со мной на экскурсии и не плавал в море, а терпеливо ждал меня в номере. Сейчас я стал старше и редко разговариваю с Гошей. Но по-прежнему его очень люблю.