Cочинение «Гуманизм как ценностная основа диалога верующих и не верующих»

Реформация (от лат. reformatio -преобразование) , общественное движение в Западной и Центральной Европе в 16 веке, направленное против католической церкви. Начало Реформации положило выступление в 1517 году в Германии М. Лютера. Идеологи Реформации выдвинули тезисы, которыми фактически отрицалась необходимость католической церкви с ее иерархией и духовенства вообще, отвергалось католическое Священное Предание, отрицались права церкви на земельные богатства и др. Основные направления Реформации: бюргерское (Лютер, Ж. Кальвин, У. Цвингли) ; народное, соединявшее требование упразднения католической церкви с борьбой за установление равенства (Т. Мюнцер, анабаптисты) ; королевско-княжеское, отражавшее интересы светской власти, стремившейся укрепить власть, захватить земельные владения церкви. Под идейным знаменем Реформации проходили Крестная война 1524-25 г. в Германии, Нидерландская и Английская революции. Реформация положила начало протестантизму (в узком смысле Реформация - проведение религиозных преобразований в его духе) .



Бахофен (Bachofen) Иоганн Якоб (1815-1887) , швейцарский историк права. Положил начало изучению истории семьи и проблем матриархата.



Вебер (Weber) Макс (1864-1920) - немецкий социолог, разрабатывавший вопросы методологии социального познания, культорологии, экономики. Большое влияние на буржуазное общество оказали его исследования по социологии религии и исторической роли протестантизма. В концепции Вебера религия обрела характер автономного и решающего фактора исторического развития. Основные сочинения: "Аграрная история древнего мира", "Протестантская этика и дух капитализма ", "Хозяйство и общество".



Дюркгейм (Durkheim) Эмиль (1858-1817) , французский социолог, основатель французской социологической школы. Выступил против индивидуально-психологического и биологического направлений, рассматривал общество как реальность, несводимую к совокупности индивидов. В то же время отводил определяющую роль в обществе "коллективному сознанию” . Разделение труда считал основой общественной солидарности и трактовал социальные конфликты как патологическое явление. Основные сочинения: "О разделении общественного труда" (1893) , "Самоубийство" (1897) , "Элементарные формы религиозной жизни" (1912) .



“Соборное уложение” 1649, свод законов Русского государства; принят Земским собором 1648-49. Впервые выделены государственные преступления, окончательно оформлено крепостное право. Основной закон в России до первой половины 19 века.



Лютер (Luther) Мартин (1483-1546) - теолог и общественный деятель эпохи Реформации, основатель немецкого протестантизма. В 1517, протестуя против продажи индульгенций в Германии, обнародовал в Виттенберге 95 тезисов, которые отвергали основные догматы католицизма. Основатель лютеранства. Перевел на немецкий язык Библию, утвердив нормы общенем. литературного языка.



Локк (Locke) Джон (1632-1704) , английский философ, основатель либерализма. В "Опыте о человеческом разуме" (1690) разработал эмпирическую теорию познания. Отвергая существование врожденных идей, утверждал: все человеческое знание проистекает из опыта. Развил учение о первичных и вторичных качествах и теорию образования общих идей (абстракций) . Социально-политическая концепция Локка опирается на естественное право и теорию общественного договора. В педагогике исходил из решающего влияния среды на воспитание. Основоположник ассоциативной психологии.



Вольтер (Voltaire) (настоящее имя Мари Франсуаза Аруэ, Arouet) (1694-1778) , французский писатель и философ-просветитель, деист, ин. почетный член Петербургской АН (1746) . Лирика молодого Вольтера проникнута эпикурейскими мотивами, содержит выпады против абсолютизма. Зрелая проза разнообразна по темам и жанрам: философские повести "Макромегас" (1752) , "Кандид, или Оптимизм" (1759) , "Простодушный" (1767) , трагедии в стиле классицизма "Брут" (1731) , "Танкред" (изд. 1761) , сатирические поэмы ("Орлеанская девственница", 1735, изд. 1755) , публицистика, исторические сочинения. Деятельность Вольтера связана с борьбой против религиозной нетерпимости и мракобесия, критикой феодально-абсолютистской системы: "Философские письма" (1733) , "Философский словарь" (1764-69) . Сыграл значительную роль в развитии мировой, в том числе русской, философской мысли, в идейной подготовке Французской революции конца 18 века. С именем Вольтера связано распространение в России так называемый вольтерьянства (дух свободомыслия, пафос ниспровержения авторитетов, ирония) .



"Билль о правах", в США, первые 10 поправок к конституции 1787; приняты в 1789; вступил в силу в 1791. Провозглашал свободу слова, печати, собраний, религиозного исповедания, отделение церкви от государства, неприкосновенность личности и др.



Ясперс (Jaspers) Карл (1883-1969) , нем.

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