Cочинение «ХІХ-ХХ столетие основные тенденции и направлении развития литературы»

На границе ХІХ-ХХ столетий, прежде всего интеллектуальные слои переживают своеобразный мировоззренческий кризис, эпоха преисполнена какого-то «порогу», за которым - вселенские катастрофы и катаклизмы. Это расположение духа, расположение духа декаданса, упадка, непринятие жизни, грусть и т. п. Декаданс - это литературное направление или течение. Нельзя ставить его в один ряд, скажем, с реализмом или символизмом, ведь декадентские ноты могут быть как в реализме, так и в символизме. Расположения духа декадансу ощущались уже в творчестве членов английского кружка прерафаэлитов, которое было организованно 1848 года («Прерафаэлитское братство»). Возглавлял это братство Д. Г. Россетти, поэт и художник. Относительно понимания особенностей декадентского мировосприятия и творчества характерной есть история появления сборника его стихов.



Россетти написал их, но не напечатал и положил к гробу своей умершей жены пролежали эти стихи в земле довольно долго, аж вдруг, под влиянием времени, друзей-прерафаэлитов, Россетти решил-таки их опубликовать, и, достав из гроба, издал сборник. Вот такая «потусторонняя» символика - одна из характерных особенностей литературы, обозначенной декадентскими расположениями духа.



Деятельность прерафаэлитов справила влияние на творчество А. Суинбер на, О. Уайльда (вспомним пасмурную тональность «Портрета Дорианг Грея»). Чрезвычайно ярко расположения духа декаданса воплотились в творчестве символистов. Родиной символизма как литературного направления считается Франция (творчество П. Верлена, А. Рембо, С. Маллармэ), и временами зарождения - 1870-те года. Принципы символизма повлияли на творчество Г. Метерлинка, Г. Гофмансталя, Р. Г. Рильке и др. Был бы слишком узким рассмотрение символизма исключительно с точки зрения воплощенных в произведениях символистов декадентских расположений духа. Нет, символизм - явление значительно сложнее и богаче. Если, скажем, писатели-реалисты изображали жизни, его законы «как оно есть на самом деле», то символистов совсем не интересовала настоящая, реальная жизнь. Они не хотели «унижаться» к его изображению. И вообще они считали, что не надо закладывать и искать в литературе какого-то рационального значения. Даже значение слов (первоэлементная литература) их не интересовало, они демонстративно игнорировали значение слова, их интересовала музыкальные слова, даже музыка звуков. Отсюда знаменитый призыв: «О музыке нужно заботиться…» или: «По-прежнему - музыка в слове…») (П. Верлен. «Искусство поэтическое»). И вообще символисты считали, что задача поэзии - влияние не на сознание, ум, а на подсознание, внушение (такие влияния называют суггестией или суггестивным влиянием). Символисты распространился в мире. Особенно плодотворным он стал в России в 1890- 1910-х годах (ярчайший поэт - О. Блок, теоретик - А. Белый).



Например, выдающийся русский писатель Блок ощутил значительное влияние импрессионизма, дескать, ночь была темной, если можно написать на плотине в месячном сиянии сверкнуло стеклышко разбитой бутылки, мелькнула тень от собаки. Ведь читатель из второго описания тоже постигнет, что речь идет о ночи, а насколько поэтичные, литературные именно эти импрессионистические способы изображение. В импрессионизме чрезвычайно ценилось первое впечатление от кого - то, чего-то, а описание происходило словно штрихами, мазками. Живописную картину маляра-импрессиониста можно легко распознать из других таким образом: при близкому созерцании, она будто распадается на множество не связанных один из одним мазков, штрихов, а отойдешь на расстояние и «проявляется» какой пейзаж или портрет. Так и в литературе. Это внимание Чехова мазка-детали, штриха-детали тонко ощутил писатель-реалист Горький, который прямо написал коллеге: «Вы убиваете реализм.



Технику импрессионизма применили братья Гонкуры, К. Гамсун (роман «Голод»), Цвейг (ранние новеллы), Рильке, даже натурализму - Золя. По эстетичным принципам и техническими приемами импрессионизм часто сближается с неоромантизмом на вопрос ( Р-Л. Стивенсон, Дж. Конрад, Гофмасталь), символизмом (П.

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