Cочинение «Характеристика модернизма в литературе»

Слово модернизм означает новый. Литература всё время меняется, развивается. Никогда реально существующая литература не бывает однолинейной. В середине 19 века романтизм был очень потеснён реализмом, который занял ведущее положение. В новациях в конце 40-х – н. 50-х появляются произведения, с которыми связано представление о модернизме как об особом направлении.



Если классицизм, романтизм и реализм – длинные периоды, модернизм отличается очень большой изменчивостью. Модернисты ищут новые пути освоения действительности, а практически – новый язык (средства передачи нового взгляда на мир). Как только взгляды утверждаются, модернизм должен меняться.



Модернизм имел 3 разновидности:



1) Антиэстетизм (эстетика – греч. прекрасный) – отрицание красоты как ценности; присутствует в жизни и художественном произведении (Шарль Бодлер)



Шарль Бодлер – французский поэт, на поколение моложе романтиков. Умер ещё до нашествия германских захватчиков (во 2 пол. 60-х). Он впитал в себя литературу романтическую, был на ней воспитан, и реалистическую, которая развивалась вместе с ним. Ни то, ни другое, видимо, его не удовлетворяло. Бодлер увидел действительность по-своему. Его взгляд на жизнь чрезвычайно пессимистичен. В его произведениях отталкивается красота и осмысляется жизнь. Его человек живёт в крайне неблагоприятном окружении. Центральная тема – одиночество, и даже обречённость творчества человека. У романтиков поэт нёс в себе творческие возможности, это было прекрасно. У Бодлера поэт ничего прекрасного внести в мир не может. Красота – это кажимость, иллюзия. Субъективным возможностям поэта не реализоваться.



В поэме Бодлера «Пловцы» (перевод Цветаевой) человеческое бытиё бессмысленно, человек заранее обречён на гибель. Это осмысление становится вечным проклятием. Жизнь превращается в процесс бесцельного перемещения («Но истые пловцы – те, что плывут без цели: плывущие – чтоб плыть! Глотатели широт, что каждую зарю справляют новоселье и даже в смертный час еще твердят: вперед!»). Это обеспечивает нечеловеческую тоску, в которой существуют люди. Тоска толкает носителей к преодолению пространства. Безмерность мечты сталкивается с предельностью морей.



Мир, который окружает поэта, не только лишён красоты. Он негативный, враждебный. Каты – частый персонажи Бодлера, носители ночи и тайны. В некоторых произведениях очевидные отклики языка романтиков («Могила проклятого поэта» – ночь, кладбище, совы и могила, которая показана иначе, чем у романтиков – между жизнью и смертью никакой связи). Романтический мир становится содержательной частью поэзии Бодлера, но утрачивает позитивность. Для него творчество – это не незыблемая ценность, как у романтиков, а проклятие, которое несёт сам поэт.



«Альбатрос» построено по принципу параллелизма. Птица становится символом поэтического дара. Но это стихотворение жёсткое: палуба, матросы пускают дым в глаза птице, а она не может взлететь. Крылья – символ достоинства, здесь обречение на неволю.



Стихотворение «Падаль» Бодлера начинается с традиционной ситуации: прогулка в летний день по лесу, игра солнечных пятен, свежий ветерок, молодая пара. Затем происходит слом: до ноздрей доносится омерзительный запах разлагающегося мяса. Они выходят на поляну, где в бликах солнца туша лошади. Бодлер с издевательскими подробностями рисует отблеск загнивающей плоти. Это отталкивает. Нормальные люди убежали бы, но у Бодлера иначе. Бодлер говорит, что вы умрёте и превратитесь вот в это. Произошёл слом. Романтизм поменял знаки, а реализма здесь нет. Это модернизм.

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