Cочинение «Характерные черты жития как жанра литературы (На примере «Жития преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия чудотворца» Епифания Премудрого)»

Характерные черты жития как жанра литературы (На примере «Жития преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия чудотворца» Епифания Премудрого)

1. История жанра жития. 2. Наиболее известные составители житий русских святых. 3. Обязательные характеристики канонического жития. 4. Конкретное воплощение канонов в житии Сергия Радонежского. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.



Марк. 15: 20



Христианская церковь со времени своего основания бережно собирала сведения о жизни и деяниях своих верных последователей как ради их прославления, так и в назидание потомкам. Житийная литература возникла практически одновременно с евангелиями и сказаниями об апостолах. В первых житиях рассказывалось о мучениках, принявших смерть от рук язычников за веру во Христа.



Существует и другая разновидность житий — это повествования о жизни преподобных, чудотворцев и других праведников, канонизированных церковью.



Образцом для составителей древнерусских житий своих собственных святых являлись греческие жития, например, таких авторов, как Симеон Метафраст. Основной задачей жития является прославление, похвала святому; однако цель этого прославления — назидание верующих. Для житий характерен особый язык, риторические рассуждения и высказывания общего характера. Необходимый атрибут жития — это рассказ о чудесах святого; чаще всего эти чудеса можно разделить на условные группы: чудеса до рождения, прижизненные чудеса, среди которых обязательно присутствуют чудесные исцеления, и чудеса посмертные. Зачастую составители житий опускали подробности, касающиеся индивидуальных черт святого.



Из наиболее известных составителей житий русских святых следует назвать преп. Нестора, написавшего жития свв.



Бориса и Глеба, и Феодосия Печерского (XII век). Из составителей житий XV века следует назвать митрополита Киприана, написавшего житие митрополита Петра и еще несколько житий русских святых, включенных в «Степенную книгу». Другим известным составителем житий был Пахомий Логофет. Им составлено житие и служба св. Сергию, преп. Никону, житие св. Кирилла Белозерского, слово о перенесении мощей св. Петра и служба ему и многие другие канонические произведения. Пахомий пользовался большим авторитетом у современников и потомства и стал образцом для многих других составителей житий. Еще одним знаменитым составителем житий является Епифаний Премудрый, написавший жития св. Стефана Пермского и Сергия Радонежского.



Каковы же обязательные элементы канонического жития святого? Их легко выявить на примере конкретного жития, например, жития Сергия Радонежского.



Во-первых, это обязательное славословие в честь Бога, которым начинается житие: «Слава Богу за все и за всяческие дела, за которые всегда прославляется великое и трисвятое имя, Которое и вечно прославляемо!» К прославлению Творца присоединяется и благодарность за то, что Он даровал такого праведника: «Ныне же мы должны особенно благодарить Бога за то, что даровал Он нам такого старца святого, — говорю о господине Преподобном Сергии, — в земле нашей Русской, в стране нашей полунощной, в дни наши, в последние времена и годы».



Далее идет похвала самому святому: «. . . добродетельный старец Сергий, Чудесный страстотерпец, без лени всегда в подвигах добрых пребывал и никогда не ленился. . . »; «. . . отец наш Сергий ради того все прелести мира здешнего презрел и к ней стремился, и ее прилежно искал, землю спокойную и безмолвную, землю тихую и безмятежную, землю прекрасную и всяким исполненную утешением. . . ».



Автор житий всегда говорил о том, что он не достоин взяться за столь великое дело — жизнеописание праведника: «Но сомневаюсь, боюсь приступить к написанию повести, не смею и недоумеваю, как начать писать, ведь свыше сил моих это, ведь я немощен, и груб, и неразумен».



Далее следует рассказ о чудесном рождении святого.

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