Cочинение «Характерные особенности английской литературы для детей»

В истории английской литературы почетное место принадлежит литературе для детей. За многие века своего существования английская детская литература прошла несколько этапов развития и подарила детям всего мира прекрасную библиотеку книг Диккенса и Дефо, Скотта и Киплинга, Стивенсона и Кэрролла, Уэллса и Войнич, Лира и Милна. . .



Своеобразие английской детской литературы в разные периоды существования проявлялось по-разному. Каждая эпоха накладывает на нее совершенно определенный отпечаток. Как и во всей литературе Англии, в ней нашли отражение различные политические, философские и социальные идеи.



К характерным особенностям английской литературы для детей относятся элементы чудачества, эксцентричности, небывальщины в сочетании с мягким лиризмом и животворящим юмором, а иногда и с оттенками иронии, даже сатиры. Своеобразие национального характера отражается в книгах для детей довольно явственно и в больших романах, и в коротких рассказах, и в поэзии. В воспоминаниях М. Горького сохранился отзыв В. И. Ленина о лондонских эксцентриках: «Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!»



Изучение английской детской литературы следует начать с давних времен, когда творчество было безымянным и устным.



Самыми старыми и своеобразными творениями, адресованными детям, были песенки, известные под названием «Детские стихи» или «Песни Матушки Гусыни». Никто не знает, когда они возникли, неизвестны и имена их творцов. Ясно только, что первоначально они не предназначались для детей. Само название «Матушка Гусыня» пошло от сборника Джона Иьюбери, изданного между 1760 и 1765 годами и включавшего 52 стихотворения. Книга имела большой успех, и с тех пор сборники детского "фольклора стали выходить в стране один за другим. Причем ка? кдый издатель дополнял первое собрание песенок все новыми и новыми произведениями народного творчества. Исследователи английского фольклора установили «возраст» многих потешек. Некоторым из них двести лет, а есть и еще старше: например, стихотворению о трех котятах, потерявших перчатки, не менее четырех веков; шутка о мудрецах из Готема считалась уже достаточно почтенной в XVI веке.



«Матушка Гусыня» впервые появилась во Франции в 1650 году, а в 1697 году Шарль Перро впервые опубликовал обработанные им народные сказки под названием «Сказки матушки Гусыни». Сказки были переведены на английский язык в 1729 году. Правда, некоторые исследователи ведут происхождение «Матушки Гусыни» от героини старофранцузских фабльо, обладательницы гусиных лап. А братья Гримм связывают это имя с французской легендой о Берте с гусиными лапами.



Матушка Гусыня в Англии не говорит прозой, не рассказывает сказки, а поет песенки, скандирует прибаутки и считалочки. Она весела и уважает в детях детство, поэтому не стремится к нудной морали, а заразительно смеется вместе с ребятами. В этом сочетании поэтичности и лукавства, веселья и мудрости и кроется секрет ее неувядаемой молодости. К. И. Чуковский в книге «От двух до пяти» пишет о многовековом отборе, который прошла русская детская песня, и замечает: «Точно таким же путем возникла и та великая книга, которая у англичан называется «Старуха Гусыня». . . Стишки эти просеивались через тысячи сит, прежде чем из них образовался единственный всенародный песенник, без которого немыслимы детские годы английских, шотландских, австралийских, канадских детей»



В большинстве детских стихов легко обнаружить нарочито озорное отклонение от реальности. Для английского фольклора в высшей степени типичен жанр перевертышей — стихов шиворот-навыворот. В них селедки растут на деревьях, а земляника — на дне морском, лютики едят корову, кошка боится мышей, свинки разгуливают в атласных жилетах и париках, а утки — в белых сандалиях. Во многих стихах несусветные поступки мотивируются обыкновенной человеческой глупостью, разросшейся до фантастических размеров. Недаром в Англии так популярны некие умники из деревушки Готем: они то строят забор вокруг кукушки, чтобы удержать лето, то ловят шестами луну в пруду, то отправляются путешествовать по морю в тазу.



Многие песенки отмечены недоверием к солидному «здравому смыслу»: обычные явления иронически преподносятся как чудеса. Так рассматривается, например, поведение супругов из Файфа: они смотрят глазами, а языком говорят. Так повествуется о Томми и Бэсси, которые, гуляя в воскресенье, говорят о том, что «завтра будет понедельник».



Игра словом чрезвычайно характерна для детского фольклора Англии, и эта особенность сблия«ает его с русскими нелепицами и небывальщинами. «У англичан чувство юмора похоже на наше собственное,— говорил С. Я. Маршак в беседе с английскими журналистами. — Большинство русских любят тоже нелепицы, хотя есть некоторые страны, где у людей нет вкуса к подобным вещам». Часто в одной шутке объединяются и загадка, и считалка, и скороговорка. Например, в одной из популярных детских песенок говорится о загадочном существе Хампти-Дампти. Этот Хампти-Дампти доставил много хлопот переводчикам, и, пожалуй, только С.

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