Cочинение «Харлоу Шепли»

Американский астроном Харлоу Шепли вовсе не помышлял о научной деятельности. После окончания школы, проработал некоторое время газетным репортером, он решил поступить на отделение журналистики в университете штата Миссури в городе Колумбия Приехав туда, Шепли узнал, что отделение будет открыто только через год. Он открыл список курсов, читавшихся в то время в университете, наткнулся на слово "астрономия", и это решило дело.



Так впоследствии в своих воспоминаниях Шепли рассказал о выборе им профессии. В 1910 г. Шепли, окончил университет, получил степень бакалавра и уехал в Принстон, где начал заниматься изучением затменных переменных звезд. Он развил несколько новых идей об определении расстояний до затменных переменных путем изучения их цвета и спектра. В 1914 – 1921 г г. Шепли работал в обсерватории Маунт-Вилсон. Здесь он предложил метод определения расстояний до удаленных звездных систем и скоплений, который основан на наблюдениях входящих в них переменных звезд – цефеид. В обсерватории Маунт-Вилсон Шепли занимался также исследованием шаровых скоплений и спиральных туманностей. В 1921 г. Шепли стал директором Гарвардской обсерватории. Большое значение имеют его работы в области исследования внегалактических звездных систем (изучение Магелановых Облаков, структурных особенностей и распределений в пространстве других галактик) До конца своей жизни Шепли занимался не только научной, но и общественной деятельностью: руководил одной из крупнейших в США Гарвардской обсерваторией, содействовал приглашению иностранных ученых в США, участвовал в организации ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). И как ученый, и как организатор Шепли внес крупный вклад в развитие астрономии. Его работы значительно расширили наши представления о Вселенной, нашей Галактике и месте в ней Солнечной системы.